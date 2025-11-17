川普政府推世足賽簽證計畫 門票持有者優先安排面談

美國總統川普(Donald Trump)政府將針對明年在世界盃足球賽(World Cup)期間赴美的外國球迷推出一項新的計畫，讓他們更快獲得簽證面談。

這項被稱為「FIFA通關」(FIFA Pass)的計畫，將讓透過國際足球總會(FIFA)購買世足賽門票的球迷取得快速簽證預約，在此同時，川普政府持續在強硬的移民政策，以及在這場盛會期間全球大量湧入的球迷之間求取平衡。計畫名稱中的Pass指的是「優先安排預約機制」。

廣告 廣告

FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)17日在白宮橢圓形辦公室解釋這項新的機制：「如果你有世足賽的門票，你可以優先取得簽證預約」。英凡提諾轉向川普說：「您在我們第一次見面時就這麼說，總統先生，美國歡迎全世界。」

川普17日表示，他強烈鼓勵前往美國的世足賽球迷「立即」申請他們的簽證。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)說，川普政府已經向世界各地增派了400名領事館官員，以因應簽證需求，而在全球80%的地區，赴美旅客可以在60天內取得簽證面談預約。

根據這項新的機制，透過FIFA購買門票的球迷將被允許經由「FIFA通道」(FIFA portal)，使得國務院優先處理他們的簽證申請與面談。

盧比歐說：「我們將進行跟其他所有人一樣的審查」，「唯一不同的是，我們將把他們的排隊順序提前。」

在明年世足賽期間，有104場比賽將在加拿大、墨西哥和美國舉辦。川普已經將成功舉辦世足賽視為首要任務，英凡提諾已經成為白宮的常客，FIFA也將在12月5日於甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行世足賽的分組抽籤，這個藝術機構現在是由川普忠實擁護者領導與管理。

川普再次提出，如果他認為某座主辦城市不安全，就可能將世界盃的賽事移出該座城市。在此之前，進步派倡議人士威爾遜(Katie Wilson)當選西雅圖市長，她曾表示要讓西雅圖不受川普的影響，並維護其作為移民庇護城市的地位。西雅圖是明年美國主辦世界盃的11座城市之一。

川普在談到西雅圖時說：「如果我們認為有發生任何麻煩的跡象，我會要求詹尼(英凡提諾)把比賽移到另一個城市。」英凡提諾迴避了這個問題，沒有承諾更換主辦城市，並指出：「我認為安全是成功舉辦世界杯的首要任務」，他也說：「今天我們可以看到人們對美國充滿信任」，並提到已經售出不少門票。