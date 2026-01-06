川普政府推翻馬杜洛 美眾院議長強生支持委國舉行大選

在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被推翻後，美國眾議院議長強生(Mike Johnson)5日表示，委內瑞拉應該盡快舉行選舉。國務卿盧比歐(Marco Rubio)則認為選舉為時過早。

強生在聽取盧比歐和國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)的簡報後告訴記者，他不認為美國將派兵委內瑞拉。美國總統川普(Donald Trump)則拒絕排除這個可能性。

強生表示：「我預期委內瑞拉將舉行大選。」

強生說：「當然，這些事情仍在敲定中，但它應該盡快舉行。我認為需要這麼做，這樣他們的經濟才能保持，國家才能保持穩定。」

美國多年來一直稱馬杜洛政權不合法，選舉觀察人士表示幾場大選都充斥著違規行為。

但川普在美軍逮捕馬杜洛後表示，美國將透過迫使馬杜洛的副總統、已就任代理總統的羅德里格斯(Delcy Rodriguez)合作，來確保美國的利益，特別是取得石油。

川普也不考慮華盛頓長期支持的反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)。

盧比歐在接受國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)訪問時指出，討論選舉「目前還為時過早」。

強生則為這項行動的合法性，以及未事先告知國會辯護。

強生說：「我們沒有處於戰爭狀態。我們沒有美國的部隊位於委內瑞拉，我們沒有佔領該國。」

強生說：「我們預期不會派遣地面部隊。我們預期不會以任何其他方式直接涉入，除了脅迫新成立的臨時政府外。」

民主黨人則帶著懷疑離開簡報會，民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)說：「政權改變和所謂的國家重建(Nation Building)，最終總是損害美國的利益。」

舒默表示：「我離開簡報會，再次感覺到這點」，並補充說，提出的問題比解答來得多。

眾議院外交委員會民主黨首席議員米克斯(Gregory Meeks)說，攻擊的時機「令我懷疑」，暗示川普希望轉移對國內議題的焦點，包含醫療成本等問題。 (編輯:柳向華)