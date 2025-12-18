川普政府推「兒童投資帳戶」！企業家慷慨響應！蕭上農：美國富人新潮流「投資家鄉兒童儲蓄帳戶」

戴爾科技創辦人戴爾 (Michael Dell) 與妻子蘇珊（ Susan Dell）於本月初宣布，將捐贈 62.5 億美元（約新台幣1966.25億元）為 2500 萬名美國兒童開設投資帳戶，創下美國史上最大筆兒童慈善捐款紀錄。對此，INSIDE的共同創辦人蕭上農指出，繼戴爾之後，達利歐（Ray Dalio）也為其家鄉、康乃狄克州（Connecticut）的 30 萬位兒童提供 250 美元（約新台幣7877元）的投資帳戶捐款。

美國政府推動「川普帳戶」（Trump Accounts）計畫，號召企業與慈善界共同為孩童打造長期投資資產。繼戴爾與妻子蘇珊宣布投入62.5億美元為美國2500萬名兒童提供每人250美元的投資基金後，全球最大的對沖基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）與妻子芭芭拉．達利歐（Barbara Dalio）也跟上腳步，宣布為美國康乃狄克州約30萬名10歲以下孩童，每人捐助250美元。

對此，蕭上農於臉書發文指出，現在美國富人新潮流，就是為自己家鄉的兒童投資儲蓄帳戶捐錢，「不僅從小培養理財觀念，更為成年後的財務獨立鋪平道路」。針對達利歐也宣布捐款一事，他提及，遵循戴爾模式，這些資金最初的目標是康乃狄克州郵遞區號中位數收入低於 15 萬美元的 10 歲以下兒童。

蕭上農說道，受到達利歐年輕時作為投資者的個人經歷，以及芭芭拉數十年來在康乃狄克州學校與高風險和失聯青年密切合作的經驗啟發，「達利歐夫婦將這項承諾視為他們提供平等機會努力的自然延伸」。達利歐於社群發文指出，很高興能協助推動美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的「50 州挑戰」，以支持他們稱之為家的州。

（圖片來源：Instagram＠raydalio）

