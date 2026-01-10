川普政府撤回「陸無人機進口禁令」！專家曝：為促成4月川習會

中國「大疆創新」無人機。（圖／達志／美聯社）

美國商務部於美東時間8日撤回了先前出於國家安全考量，而提出的中國無人機限制計畫，這是美國總統川普（Donald Trump）政府避免激化中美緊張局勢的最新例證，尤其是川普計畫在4月促成與中國國家主席習近平的會晤之際。

據《南華早報》報導，非營利及非政府的「國際危機組織」（International Crisis Group）高級研究顧問韋恩（Ali Wyne）表示，「這一決定凸顯了川普總統希望維持他與習近平，在去年10月達成的貿易框架，並確保2位領導人能在他4月出訪北京期間，舉行1場友好的會晤。」

韋恩補充，「它同時也表明，川普對習近平的個人好感，以及他對美中戰略競爭『狹隘且以貿易為核心』的看法，使得他成為華盛頓核心圈內的1個標新立異者。」

上述中國無人機限制計畫的撤回行動，於美東時間9日低調更新在政府追蹤網站上，儘管該提案已於前1天正式撤回。對此，中國駐美大使館尚未對置評請求作出回應。

此舉發生在美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）數週前宣布禁止進口新型外國製造無人機及其關鍵零組件之後。FCC負責規管無線電、電視、有線、衛星與有線傳輸，早在去年秋季，商務部亦發表了類似聲明。

7日，川普的政治盟友、FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，此次政策轉向完全是總統為振興國家無人機能力，以利美國國防部而做的安排，「川普總統正在釋放美國無人機的主導地位。我支持國防部在恢復美國空域主權方面的重要工作。我也認同國防部對那些非構成『不可接受風險』的無人機所做出的判斷，並且很高興FCC已據此更新了『列管清單』（Covered List）。」

所謂「列管清單」中規劃的限制措施主要針對中國。據悉，中國占全球商用無人機市場70%至90%的份額，上述限制計畫將對領先的中國無人機製造商「大疆創新」（DJI）與「道通智能」（Autel）造成銷售上的衝擊，2家公司均總部位於深圳。

正如鋰電池市場、稀土磁鐵以及其他科技領域所顯示，中國的市場主導地位已成為五角大廈（Pentagon）的主要挑戰，使其意識到美國對中國技術的潛在依賴程度。

然而，川普政府此前已出現數次政策髮夾彎的情況。據線上資料顯示，白宮與美國商務部早在去年12月19日前，就針對無人機禁令舉行過多次會議，並於同月11日與大疆官員會面。據報導，大疆認為對中國製無人機實施全面限制是「不必要、概念上有缺陷，且對美國利益相關者造成極大傷害的政策。」

此舉同時反映出華盛頓在去年10月川習會後，為避免與北京升級貿易緊張局勢所採取的措施，這些措施包括：將中國生產的芬太尼關稅降低約10％；凍結「預計自11月起加徵的高額關稅」；以及延長178項與技術轉讓、知識產權及創新相關的第301條關稅豁免。

2025年1月，美國商務部曾表示，正考慮禁止進口無人機中所包含的系統，例如機載電腦、通訊與飛控系統、地面控制站、操作軟體與數據儲存等。當時部分分析人士預測，若落實這項禁令，將可能導致中國無人機在美國境內的運營被實質禁止。

