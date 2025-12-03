川普政府擅用小天后歌曲 莎賓娜氣炸：邪惡又毫無人性！

美國流行女歌手莎賓娜卡本特。(圖／達志)

26歲美國流行女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）近日公開要求白宮停止使用她的音樂。近日美國政府在社群發布一段移民及海關執法局(ICE)拘捕民眾的影片，使用莎賓娜歌曲，讓她不滿開嗆，對此，白宮也做出回應。

白宮社群近日在社群發布一段影片，影片先是出現非法移民破口大罵畫面，之後接到執法人員衝去逮捕對方，影片使用莎賓娜熱門歌曲《Juno》配樂，並在上銬畫面時搭配經典歌詞「Have you ever tried this one？（你試過這個嗎？）」社群上也配上相同歌詞，並寫下「Bye-bye掰掰」兩字。

影片曝光後，引發爭議，莎賓娜本人也特別現身留言區怒斥，「這段影片邪惡至極，令人作嘔。永遠不要利用我和我的音樂來達到你們這種毫無人性的目的」她的公開表態迅速引起網友關注，也讓事件成為媒體報導焦點，眾多粉絲表達對歌手立場的支持。卡本特明確表示，她反對自己的作品被用於任何涉及驅逐或拘留民眾的行動中。

對此，白宮發言人阿比蓋爾傑克森（Abigail Jackson）在2日向媒體發表聲明，對卡本特的指控予以駁斥。傑克森表示，「我們要給莎賓娜卡本特一個『Short n' Sweet(微甜)』訊息：我們不會為將危險的罪犯、非法殺人犯、強姦犯和戀童癖者驅逐出境而道歉。為這些變態怪物辯護的任何人，不是很蠢就是反應遲鈍。」她的回應迅速在社群上引發討論，也凸顯了政府與藝人之間對音樂使用權和道德界線的爭議。

◆《Short n' Sweet(微甜)》是莎賓娜卡本特2024年發行的專輯名稱。

