川普政府擬取消某些公共服務者學貸豁免 恐影響百萬人
華盛頓郵報30日報導，川普政府擬取消某些「公共服務者」的學貸豁免；根據教育部新規，學貸借款人服務的非營利機構如果曾對無證移民提供協助、對未成年兒童提供變性醫療照護，或曾經公開示威抗議，在教育部公布新規當中都將失去豁免資格。
適用於公共服務者的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，簡稱PSLF)成立於2007年布希總統(George W. Bush)任內，學貸借款人在政府機關、非營利組織服務屆滿10年，並且如期償還學貸120個月之後，剩餘聯邦學貸將獲得豁免。
根據統計，超過100萬名服務於20多個產業的全國學貸借款人因為這項計畫而受益。
根據教育部30日公布的185頁「公共服務貸款免除計畫」修改規定，教育部長認定雇主從事活動存有「實質非法目的」(substantial illegal purpose)之後，便有權把雇主排除於適用聯邦學貸豁免的資格名單。新規生效日期是明年7月1日，雇主失去豁免資格後可以提出上訴。
報導指出，修改規定雖然是針對雇主，而非學貸借款人，但對服務時間即將到達10年的借款人來說，如果服務單位被裁定取消資格，可能造成重大打擊。
教育部次長肯特(Nicholas Kent)30日發表聲明說，修改後的新規旨在讓PSLF計畫重新確認目標，以確保聯邦福利是提供給全國各地老師、先遣急救員以及為社區辛苦奉獻的公務員。
肯特說，PSLF計畫成立用意在於支持投身公共服務的美國人，而不是補助觸犯法律的機構，例如私藏非法移民、違規提供醫療程序讓孩子改變出生時的性別。
根據新規，教育部定義的非法活動(illegal activities)包括：
＊協助與教唆違反聯邦移民法
＊支持恐怖主義或以暴力行為阻撓、影響聯邦政府政策
＊對兒童提供化學去勢或手術去勢等違反聯邦法律與州法的殘害行為
＊以違反聯邦法律、州法手段，把兒童帶到其他州以脫離父母合法監護權的人口販運行為
＊協助與教唆非法歧視的行為模式
