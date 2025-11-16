川普政府擬嚴格限制「旅遊禁令國家」人士取得綠卡與簽證

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 《紐約時報》（The New York Times）稍早根據其所掌握的美國國土安全部內部文件，指出川普政府正計劃一項政策調整，可能會使來自旅行禁令所涵蓋國家的移民更難獲得綠卡和其他簽證。

根據《紐約時報》查閱的草案文件顯示，作為預期調整的一部分，美國公民及移民服務局（USCIS）將在審查許多移民申請時，將川普總統旅行禁令中包含的所謂「特定國家因素」視為「重大負面因素」（某些例外情況除外）。該政策仍在最終確定中。

這項政策調整是川普政府打擊來自其聲稱缺乏足夠審查和核實官方文件的國家的移民行動的重大擴展。這一轉變將使在旅行禁令生效前抵達美國的人更難留在美國。

這項政策變化也是川普政府收緊合法移民途徑的最新舉措。上個月，川普政府削減了本財年美國接收的難民人數，拒絕了數千名逃離戰爭和迫害的難民，同時將名額主要留給了南非白人阿非利卡人。

這項政策變化是在川普總統6月簽署針對12個國家（主要位於非洲和中東）的旅行禁令之後發生的。該禁令禁止阿富汗、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、緬甸、索馬利亞、蘇丹和葉門的公民前往美國。

這項禁令也對另外七個國家的公民實施了部分限制：布隆迪、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉。這些國家的公民無法永久入境美國或獲得某些簽證。

美國政府對旅行禁令做出了一些例外規定。持有有效簽證的人員、綠卡持有者、前往美國參加2026年世界盃或2028年洛杉磯夏季奧運會的運動員，以及符合特殊移民簽證計劃資格的阿富汗人（該計劃面向在阿富汗戰爭期間幫助過美國政府的人員）均可豁免。

美國公民及移民服務局的發言人表示，該機構不會對內部指引草案發表評論。

在草案文件中，該機構表示，一些國家可能無法提供足夠的審查和篩選資訊。文件顯示，一些國家缺乏簽發護照和其他證件的足夠權限，這影響了移民局判斷該國移民是否符合福利資格的能力。

這項變更將適用於某些需要「酌情分析」的綠卡、庇護、假釋和其他身分申請。 「酌情分析」指移民官員在核准申請前評估申請人申請的利弊。這項變更不適用於入籍申請。

一些移民政策專家表示，目前尚不清楚這項政策的具體實施方式，但他們擔心某些移民福利申請可能會因為申請人的原籍國而受到不利影響。

拜登政府時期公民及移民服務局的高級官員蘭德 (Doug Rand) 表示，「僅僅因為你的國籍就對你施加限制，這簡直荒謬，」「這是一項激進的變革。」

蘭德強調，這項變更將適用於那些已經接受過國家安全風險篩選並擁有在美國合法居留權的人。「現在他們試圖將觸角伸向美國境內，推翻那些已經在美國生活的人們的既定預期，這是川普政府對合法移民攻擊的升級。」

批評者指出，美國政府上個月將明年接收的難民人數削減至歷史新低7500人，優先接收南非白人，會犧牲逃離戰區和迫害的人們。今年6月，美國政府表示將審查移民申請者的社群媒體帳戶，以防發布反美內容。如今，美國政府又試圖進一步限制合法移民。

