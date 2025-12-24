川普政府擬對中國舊製程晶片課徵關稅 惟時間將是1年半之後

美國政府經過調查後，決定將對中國成熟製程晶片加徵關稅。（圖片來源/川普Facebook)

美國政府經過1年的調查後決定，將對中國半導體徵收進口關稅，但短期內不至於付諸行動，而是延後到1年半之後。

美國前總統拜登（Joe Biden)任內發起為期1年的「301條款」（Section 301)，針對中國採用「成熟製程」（老舊技術）所生產的晶片進行調查，以釐清是否有不公平的貿易行為。

美國政府調查後發現確有其事。根據《路透》（Reuters）報導，川普（Donald Trump）政府23日宣布對上述爭議產品施加關稅。美國貿易代表署（USTR）在聲明中表示，中國試圖在半導體產業取得主導地位的行為並不尋常，長期可能讓美國商業界承受壓力和限制，因此美國必需採取行動應對。

廣告 廣告

中國駐華盛頓大使館則對此表示，將貿易和技術問題政治化、工具化和武器化，並破壞全球產業鍊和供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益。

川普政府將關稅延至2027年6月實施

根據美國政府的文件，關稅稅率需提前30天公告，不過川普政府並未打算立即行動，而是將時間延後至2027年的6月。不過拜登政府先前已對中國半導體加徵50%的額外關稅，並已於2025年1月1日生效。

路透的報導指出，中國先前對稀土出口設下嚴格的限制，造成美中貿易關係更加緊繃。川普這次延後實施半導體關稅，用意可能是希望緩和雙方關係。中國是全球第一大稀土出口國，根據美國地質調查局（USGS）的資料，中國控制全球69％的供應量。

美方嘗試針對稀土限制與中國斡旋，在這之前華盛頓方面也做了一些讓步，延遲了限制美國科技產品出口到被列入黑名單的中國企業子公司的規定。此外，美國也啟動一項審查，其結果可能為輝達（Nividia）旗下第2強大的人工智慧（AI）晶片出口至中國開綠燈，此舉已經引起美國內部隊中國立場強硬人士的高度憂慮，他們擔心這類晶片可能助長中國軍事實力。

美國進行更廣泛審查，全球晶片產業屏息以待

除了中國半導體產業之外，美國政府也對其他國家進口關稅進行審查，以釐清是否加徵關稅。

美國在4月發動「232條款」(Section 232）調查，對象是中國半導體，以及來自世界各地大量含有這些半導體的電子設備，台灣半導體產業對此也高度關注。但路透指出，美國官員私下表示，答案不一定會在近期內揭曉。

2027年6月的確切日期讓密切關注關稅可能對業務或供應鏈產生影響的美國公司更加明確目標。

一年半後新加關稅，與川普政府根據第232條威脅對中國晶片進口徵收的其他關稅是分開計算的。

(原始連結)





更多信傳媒報導

國防部盼放行1.25兆特別預算 國民黨批最笨領導人帶向戰爭和貧窮

張文攻擊高度重疊《蝙蝠俠 黑暗時刻》 是單點攻擊還是比鄭捷更複雜的行動者網絡？

鄭文燦律師團認為檢方再爆偵訊爭議 檢調疑用檳榔利誘後火速關閉錄影 林楚茵籲法務部徹查

