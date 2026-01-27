川普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快不要完美」

根據 ProPublica 報道，川普政府正推動美國運輸部引入 Google Gemini AI，用作草擬聯邦運輸相關規例文件，並可能視作試點，日後擴展至其他部門。​有關計劃早前已向運輸部員工作內部示範，部門律師曾形容 AI 有「革命性」潛力，可令規例草擬工作「更快更好」。​

其後於管理層會議記錄中，更提到總統川普「非常期待」呢個倡議，並稱運輸部會成為「第一個完全具備使用 AI 起草規例能力」的聯邦機構，形容自己是政府 AI 推進的「矛頭」。​

爭議：不追求「好規例」？

不過，令外界最震撼的不是「用 AI」本身，而是部分高層對「品質」的態度。會議記錄顯示，運輸部官員曾表示「不需要完美規例，甚至不需要好規例」、「夠用就可以」，並以「海量轟炸」（flooding the zone）形容要用數量推進規例產出。​

問題是，運輸部規管觸及幾乎所有運輸安全層面，從商用航空安全、危險品運輸，到司機資格等都可能受影響。若草擬出現錯漏，後果可以由法律訴訟一路升級到人命風險。​

支持理由：速度、速度、再速度

支持者最大理由是「速度」，報道引述出席示範的員工回憶，示範者指用運輸部版本的 Gemini，可在幾分鐘甚至幾秒內生成擬議規例文本，並形容部分規例文件前言好多時候只是「堆砌文字」，AI 都能輕鬆做到。​部門律師亦提到目標是將規例由構思到「完成草稿並可交給白宮資訊與規例事務辦公室審閱」的周期壓縮至 30 日，甚至聲稱用 Gemini「20 分鐘內就可以寫出一份草稿規例」。​

而且計劃似乎不止停留在口號，報道指出運輸部其實已經用 AI 起草過一份仍未公開的美國聯邦航空管理局（FAA）規例草案。​

反對聲音：AI 幻覺出錯，規例不是作文

反對聲音集中在兩點：其一是大型語言模型易出錯、會產生「幻覺」內容；其二是規例制定不是「作文比賽」，需要對法例、先例、現行規管框架及技術細節有深厚理解。​

運輸部前署理首席人工智慧官就直言，用 Gemini 起草規例好似「叫一個高中實習生幫你做規例制定」，並警告領導層想「打破規則、快速行動」，但是運輸安全領域「快和亂」意味著「會有人受傷」。​

此外亦有行政專家指出，AI 可以「產生好多字」不等於有高水準政府決策。就算想試，都應該保持高度懷疑和審慎。​

人類扮演什麼角色？

更微妙的是，報道同時提到運輸部人手流失背景：自川普再次入主白宮以來，運輸部人手淨減近 4,000 人，包括超過 100 名律師。若專業人士減少，而「起草」又加速，最終可能令「覆核與把關」更吃緊。​

在 AI 幫你做 80% 到 90% 規例撰寫的想像下，有員工擔心人類角色會退化成只是校對員。而一旦錯漏穿透審核，責任、透明度都會變得更難釐清。

