川普政府擴大打擊移民 1/21起暫停75國簽證辦理

美國國務院宣布，川普政府將暫停75國訪客的簽證辦理。

川普政府進一步擴大打擊移民行動，美國將無限期暫停處理來自75國的移民簽證申請。一名美國官員指出，將從1月21日開始實施。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，川普政府無限期、暫停處理來自75個國家的移民簽證申請，進一步限制進入美國的合法途徑。美國國務院表示，川普政府希望「結束那些利用福利和公共利益，從美國人民身上榨取財富的人，對這項制度的濫用」。自從川普重返白宮以來，他一直試圖限制非法和合法入境美國，川普政府已經停止了對來自巴西、伊朗、俄羅斯和索馬利亞的移民簽證處理。

廣告 廣告

BBC報導，這項命令將自1月21日生效，但75個國家的完整名單還沒有公佈。

美國國務院首席副發言人皮戈特表示，國務院將利用長期以來的權力，認定那些不符合資格的潛在移民，不會成為美國的公共負擔，也不會利用美國人民的慷慨。他補充，由國務卿盧比歐領導的國務院，將暫停簽證處理，同時重新評估程序，「以防止外國公民入境，從而領取福利和公共救濟」。美聯社報導，暫停措施不適用於非移民簽證、臨時旅遊簽證或商務簽證。