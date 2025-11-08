川普政府擴大移民健康審查！患糖尿病恐遭拒發簽證 太胖也不行
美國川普政府近日發布一項新指令，規定外國人在申請赴美居留簽證時，若患有特定疾病如糖尿病、肥胖、癌症或心血管疾病，簽證可能遭拒。此舉引發外界爭議，被批評為「以健康歧視作為移民門檻」。
據《KFF Health News》披露，這份由國務院以電報形式發送給各國使領館的指令，要求簽證官依據申請人健康狀況、年齡及可能依賴公共福利的風險，判定其是否構成「公共負擔」（public charge）。文件指出，若申請人因慢性病或年長而可能造成醫療負擔，簽證可被拒絕。
長期以來，簽證審查中已包含健康評估，如篩查傳染病（例如結核病）及確認疫苗接種紀錄，但新規將健康審查範圍大幅擴大，賦予簽證官更多自由裁量權。除傳染病外，心血管疾病、糖尿病、代謝性疾病、神經系統疾病、癌症及心理健康問題等皆列入考量，甚至連肥胖也被視為潛在風險，理由是可能導致氣喘、高血壓與睡眠呼吸中止症等慢性病。
文件同時強調，簽證官應評估申請人是否有足夠財力自行負擔醫療開支，「不得依賴美國政府補助或長期醫療機構照護」。對此，天主教移民法律網絡資深律師惠勒批評，該政策與國務院《外交事務手冊》中「不得以假設性情況拒簽」的規範相抵觸。
他指出，簽證官並非醫學專業人士，卻被要求預測申請人的健康風險與未來醫療費用，恐導致主觀偏見介入審查。此外，指令還要求官員考量申請人家庭成員的健康狀況，如子女或年邁父母是否患病、殘障或需長期照護，以判斷申請人是否能維持就業。
移民律師表示，現行規定已要求申請人接受美方指定醫師的體檢，包括傳染病篩檢、心理健康調查與疫苗接種，新措施則進一步擴大慢性病影響的評估範圍。喬治城大學律師傑諾維斯警告，這可能使簽證審查出現更多不確定性與爭議，「若官員開始推測糖尿病或心臟病患者未來的醫療風險，勢必影響大量合法移民的入境權利。」
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
花近半年時間規劃旅日行程！出發前夕女伴稱交男友放鳥 達人給2建議
其他人也在看
久坐族還在喊懶得運動？研究：每天少坐半小時 身體代謝能力改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】現代人生活久坐時間長，許多人明明知道多運動有益健康，但要落實卻是難上加難。芬蘭最新研究發現，每天只要少坐30分鐘，就能改善身體使用脂肪與碳水化合物的能力，對代謝帶來正面影響，對缺乏運動、心血管疾病與第二型糖尿病風險較高的族群尤其有益。 久坐增心血管疾病、糖尿病風險 專家解釋何謂「代謝靈活性」！ 芬蘭圖爾庫大學發布新聞稿說明，久坐加上不健康的飲食習慣，容易造成能量的攝取超過消耗量，進而提高心血管疾病與第二型糖尿病的風險。生活習慣也會影響身體在不同情境下將脂肪或碳水化合物轉換成能量的能力，這種能力稱為「代謝靈活性（metabolic flexibility）」。 圖爾庫大學博士後研究員Taru Garthwaite解釋，健康的身體在休息時會燃燒更多脂肪，飯後或進行高強度運動時，主要的能量來源會轉向碳水化合物。如果代謝靈活性變差，血糖與血脂可能升高，多餘的脂肪與糖分不再被用於能量生產，而是被儲存起來。 研究揭久坐減少至少半小時 代謝能力觀察到有改善 這項研究由圖爾庫正子掃描中心（Turku PET Center）與芬蘭健康促進研究所共同進行，研究對象為64位健康醫療網 ・ 1 天前
東森深度周報／別再嘴饞！醫揭宵夜5大地雷 吃錯失眠、增罹癌風險
東森深度周報／別再嘴饞！醫揭宵夜5大地雷 吃錯失眠、增罹癌風險EBC東森新聞 ・ 4 小時前
胡宇威《星廚》切菜分神「當場濺血」 陳庭妮反應曝光
藝人胡宇威日前在料理實境節目《星廚之戰》擔任廚助，沒想到一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，甜蜜放閃。中天新聞網 ・ 14 小時前
走路vs跑步，哪個更延年益壽？醫師給出意外答案：關鍵在「時間與方式」
日常運動中最常見的走路與跑步，到底哪一種對心血管更好、更能延長壽命？不少人直覺認為「跑步強度高，效果一定比較好」，但研究結果顯示，兩者各有優勢，只要方式正確，都能帶來長壽效益。姊妹淘 ・ 17 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。民視 ・ 20 小時前
你登記了嗎？ 普發1萬受惠股5檔
普發現金提振消費需求，永豐投顧報告維持買進有高現金殖利率的王品，目標價250元（17X2025EPS）；揚秦調升至買進，目標價140元（20X2026EPS）；雄獅3Q獲利優於預期，4Q業外有虎航股利挹注，維持買進，目標價由190元（14X2025 EPS）調升到 200元（13X2026EPS），八方雲集，目標價220元（20X2025EPS）。美食（2723）中國有一次性較大規模閉店損失認列造成 2025 年轉盈為虧，以2026年 EPS來看，PER約 25倍，並未偏低，調降至中立。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德喊組「觀光國家隊」 葉元之曝國旅慘況嘆：他終於醒了
賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，表示要發展國旅三大優勢，還要組「觀光國家隊」。對此，國民黨立委葉元之表示，賴清德終於醒了，不知道他過去一年半到底在忙什麼？他並指出，國旅的問題在「價格」。中天新聞網 ・ 11 小時前
「這5件事不做」骨頭會快速變脆！醫示警 教你每天這樣做補回來
說到骨質疏鬆併發症，脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題，但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師就來分享預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略！ 1、預防骨質流失 骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元兇！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱。這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短。統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上，就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。 2、負重運動強化骨骼缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」，當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化。令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！ 3、維生素D3強化吸收維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手。當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼。最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D常春月刊 ・ 1 週前
卓揆視導桃機 要求邊境嚴格檢疫
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰昨日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開青年日報 ・ 10 小時前
〈中華副刊〉以現實為網，開創書寫政治的範疇實驗——履彊《共和國之夢》(下)
文／林子維 畫／紀宗仁 造夢與作夢 與小說《共和國之夢》同名的篇章〈共和國之夢〉，幾…中華日報 ・ 4 小時前
6檔高息ETF今年來逆勢漲逾10%、0056入列 這檔唯一擊敗台股大盤
[Newtalk新聞] 今年來，雖台股高息ETF績效落後市值型備感壓力，但仍有績效逆勢而上標的。 觀察市面上高股息今年來含息績效表現，有 6檔績效超過一成、表現不算太差；其中，群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬 23.31%勝過台股加權指數的 21.12%，是唯一一檔擊敗大盤的高股息ETF。 市場法人表示，今年來台股受到半導體利多激勵，表現氣勢如虹，半導體技術是 AI 發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自 IC 設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。此刻，不妨透過台股半導體相關ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。 據了解，00927 是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，其成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，成分股篩選邏輯著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，而吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投新頭殼 ・ 1 天前
拔插頭才省電？專家點名這6種家電千萬別亂拔！斷電更耗能還壞更快
很多人都聽過一句話：「電器不用的時候記得拔插頭，這樣比較省電又安全。」但你知道嗎？有些插頭拔掉的確能省電，可是有些電器卻不建議拔插頭，除了安全上考量，甚至會影響...早安健康 ・ 1 天前
以工代修.以修入道 4位慈濟清修士受證
靜思精舍今天有四位慈濟清修士受證，家屬也一同前來觀禮，見證親人踏上修行之路的感動時刻。清修士代表「出家心、在家身」的精神，他們遵循上人的教導，發願守清淨戒行、不受供養、自力更生，把修行落實在日常生...大愛電視 ・ 14 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 20 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 18 小時前
《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年
《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退EBC東森新聞 ・ 17 小時前
獲頒文大傑出校友 林郁婷：繼續為台灣和拳擊努力前進
台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷，今（8）日獲頒2025年中國文化大學傑出校友，她表示，在文大讀書8年（大學4年、研究所4年），全心全力拚金牌，在就讀文大期間，拿到世錦賽、亞運及奧運金牌，成為大滿貫的得主，為國爭光也為校爭光，如今以文大老師的身分回到母校，也會帶著這份勇氣和責任，繼續在國際舞台上為台灣自由時報 ・ 17 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 14 小時前