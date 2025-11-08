川普政府擴大移民健康審查！患糖尿病恐遭拒發簽證 太胖也不行

美國川普政府近日發布一項新指令，規定外國人在申請赴美居留簽證時，若患有特定疾病如糖尿病、肥胖、癌症或心血管疾病，簽證可能遭拒。（示意圖／達志／美聯社）

美國川普政府近日發布一項新指令，規定外國人在申請赴美居留簽證時，若患有特定疾病如糖尿病、肥胖、癌症或心血管疾病，簽證可能遭拒。此舉引發外界爭議，被批評為「以健康歧視作為移民門檻」。

據《KFF Health News》披露，這份由國務院以電報形式發送給各國使領館的指令，要求簽證官依據申請人健康狀況、年齡及可能依賴公共福利的風險，判定其是否構成「公共負擔」（public charge）。文件指出，若申請人因慢性病或年長而可能造成醫療負擔，簽證可被拒絕。

長期以來，簽證審查中已包含健康評估，如篩查傳染病（例如結核病）及確認疫苗接種紀錄，但新規將健康審查範圍大幅擴大，賦予簽證官更多自由裁量權。除傳染病外，心血管疾病、糖尿病、代謝性疾病、神經系統疾病、癌症及心理健康問題等皆列入考量，甚至連肥胖也被視為潛在風險，理由是可能導致氣喘、高血壓與睡眠呼吸中止症等慢性病。

文件同時強調，簽證官應評估申請人是否有足夠財力自行負擔醫療開支，「不得依賴美國政府補助或長期醫療機構照護」。對此，天主教移民法律網絡資深律師惠勒批評，該政策與國務院《外交事務手冊》中「不得以假設性情況拒簽」的規範相抵觸。

他指出，簽證官並非醫學專業人士，卻被要求預測申請人的健康風險與未來醫療費用，恐導致主觀偏見介入審查。此外，指令還要求官員考量申請人家庭成員的健康狀況，如子女或年邁父母是否患病、殘障或需長期照護，以判斷申請人是否能維持就業。

移民律師表示，現行規定已要求申請人接受美方指定醫師的體檢，包括傳染病篩檢、心理健康調查與疫苗接種，新措施則進一步擴大慢性病影響的評估範圍。喬治城大學律師傑諾維斯警告，這可能使簽證審查出現更多不確定性與爭議，「若官員開始推測糖尿病或心臟病患者未來的醫療風險，勢必影響大量合法移民的入境權利。」

