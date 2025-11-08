川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
國際中心／程正邦報導
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。
國務院發布新指令：健康狀況成「公共負擔」審查新門檻
據《KFF Health News》獨家披露，這份由美國國務院以電報形式發送給全球各國使領館的內部文件，明確要求簽證官依據申請人的健康狀況、年齡以及未來可能依賴公共福利的風險，來判斷其是否構成美國社會的醫療或經濟負擔。
文件特別指出，若申請人因以下狀況可能造成美國醫療系統負擔或影響其就業能力，簽證可能被拒絕：
慢性疾病：心血管疾病、糖尿病、代謝性疾病、神經系統疾病、癌症等。
心理健康問題：相關的心理健康狀況也被納入考量。
體重因素：肥胖也被視為潛在風險，理由是可能導致氣喘、高血壓與睡眠呼吸中止症等慢性病。
簽證官變「疾病預測者」？專業度與主觀偏見遭質疑
長期以來，美國簽證的健康審查主要聚焦於篩查結核病等傳染病及疫苗接種紀錄。然而，新規賦予簽證官極大的自由裁量權，將健康審查範圍大幅擴大至慢性病及非傳染性疾病，引發法律界強烈質疑。
該指令要求簽證官評估申請人是否具備足夠財力自行負擔醫療開支，「不得依賴美國政府補助或長期醫療機構照護」。
天主教移民法律網絡資深律師惠勒（Wheeler）批評，這項政策明顯與國務院《外交事務手冊》中「不得以假設性情況拒簽」的規範相抵觸。他指出：「簽證官並非醫學專業人士，卻被要求預測申請人的健康風險與未來醫療費用，恐導致主觀偏見介入審查。」
喬治城大學律師傑諾維斯（Jenovese）也警告，此舉將使簽證審查出現更多不確定性與爭議，「若官員開始推測糖尿病或心臟病患者未來的醫療風險，勢必影響大量合法移民的入境權利。」
擴大審查範圍：家庭成員健康狀況也被列入考量
更引人注目的是，這份指令同時要求官員考量申請人家庭成員的健康狀況。
簽證官須評估申請人的子女或年邁父母是否患病、殘障或需長期照護，以判斷申請人是否能維持足夠的就業能力和財力，來照顧全家人的醫療需求。這意味著，即使申請人本身健康無虞，若其家庭成員患有慢性病或殘障，也可能間接導致其簽證申請被拒。
此新規在移民社群引發巨大恐慌，移民律師表示，這項措施已將「公共負擔」的定義從主要基於經濟依賴，轉向潛在的醫療費用風險，可能為來自醫療系統不完善國家、或先天患有慢性病的外國人，設置難以跨越的移民門檻。
