川普政府收容難民人數創新低 優先考慮「南非白人」

五月時美國總統川普(右)在白宮會見南非總統拉瑪佛沙，他聲稱南非的白人農民正遭到殺害和「迫害」。

川普政府將在未來一年內，把接收進入美國的難民人數限制在7500人，並且優先考慮南非白人。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國川普政府削減下個財政年度的難民收容人數，最多收容7500人，這和前總統拜登時期設定的12萬5千人上限相比，大幅減少，這個上限是史上最低。

政府公告中沒有說明削減原因，但聲稱此舉是出於人道主義考慮或符合國家利益。BBC報導，一月時川普曾簽署一項行政命令，暫停了美國難民接受計畫，他說此舉將讓美國當局能優先考慮國家安全和公共安全。先前最低的難民接收上限，是由川普第一任政府在2020年設定的，當時為2021財政年度分配了15000個名額。

根據聯邦公報網站發布的通知，7500個名額將主要分配給南非白人，以及在各自祖國遭受非法或不公正歧視的其他受害者。二月時，川普宣布暫停對南非的關鍵援助。五月川普在白宮會見南非總統拉瑪佛沙，聲稱南非的白人農民正在遭到殺害和迫害。南非政府則強烈否認相關指控。對於美國的最新公告，南非政府還沒有回應。