川普政府改鐵路公司獎金權重 扯上2028年民主黨總統候選人熱門人選

美國交通部（DOT）近日成功推動美國國家鐵路客運公司（Amtrak）重新分配原定給予高層主管的績效獎金，使超過1.8萬名一線員工受惠。這項變動發生在12月11日，使每位合資格的工會一線員工得以領取900美元的年終獎金。



交通部表示，已與Amtrak的管理層和董事會達成協議，將原高層績效獎金中的約一半轉移給Amtrak的工會一線員工，並選在聖誕假期季節發放。此舉旨在表彰這批員工在Amtrak經歷「載客量和營收創紀錄的一年」中所作出的貢獻。

工會肯定變革為「遲來已久的肯定」



交通部長尚恩．杜菲（Sean Duffy）於12月12日透過X平台發文，確認了這項宣布。杜菲指出：「聖誕節對這1.8萬名領取獎金的Amtrak員工來說，來得早了一點。」他進一步強調：「川普政府正在帶來更低的成本和更大的薪水支票。」



廣告 廣告

對於這項獎金的重新分配，代表鐵路員工的工會表示歡迎。鐵路機車工程師與火車員兄弟會（Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen）主席馬克．華萊士（Mark Wallace）發表聲明稱：「在川普政府的催促下，年終獎金現在將發給1.8萬名一線員工，而不是僅限於高層主管。」

華萊士認為：「這對那些讓鐵路運轉的員工來說，是遲來已久的肯定，是朝正確方向邁出的一步。」

交通部指修正前政府「優先順序錯置」



這項獎金結構的調整源於川普政府推動Amtrak高層領導團隊放棄一半獎金。交通部將此舉描述為修正前任政府時期「優先順序錯置」的結果。

交通部聲明指出：「在川普政府領導下，交通部發現拜登-布德賈吉（Biden-Buttigieg）時期Amtrak高層團隊的獎金結構，導致資深員工獲得過高的獎金。」該機構表示，在部長杜菲的領導下，交通部將「重新調整這些標準，使其更具競爭力，確保員工得到適當獎勵。」

在今年稍早，杜菲曾批評前任拜登政府，特別是前交通部長皮特．布德賈吉（Pete Buttigieg），在全國關鍵基礎設施安全改善方面留下「前所未有積壓」。當時，布德賈吉（據傳為2028年民主黨總統候選人的熱門人選）的發言人駁斥交通部的批評為「胡說八道」。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

