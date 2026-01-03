川普政府攻擊委內瑞拉 美國干預拉美5大案一次看
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，美國全國公共電台整理美國5大介入中南美洲事件，包括：顛覆瓜地馬拉政府、豬玀灣事件、出兵格瑞那達、援助尼加拉瓜反抗軍及入侵巴拿馬。
全國公共電台（NPR）報導，川普（Donald Trump）逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），是美國長期干預中南美洲歷史中的最新篇章。這種干預可追溯至1823年的門羅主義（Monroe Doctrine），並於20世紀發展至高峰，名義上是為了維護美國利益及防堵共產主義擴張。
全國公共電台訪問佛羅里達國際大學政治學教授伽馬拉（Eduardo Gamarra），整理出美國5大干預事件如下：
一、顛覆瓜地馬拉政府
美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）1954年對瓜地馬拉推行的土地改革感到憂慮，這項政策由瓜地馬拉第2任民選總統總統阿本斯（Jacobo Arbenz）於1951年起推動。
美國中情局展開行動，破壞阿本斯政府，並協助推翻政權。政變領袖阿瑪斯（Carlos Castillo Armas）上台後，成為一連串親美政府中的第1位，直至1980年代中期才恢復文人統治。
二、豬玀灣事件
1961年，美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）上任不久，批准一項祕密計畫，用來推翻與蘇聯越走越近的古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro）。該行動於艾森豪政府時期策劃，動員約1400名受中情局訓練的古巴流亡者，預計攻占古巴南部豬玀灣（Bay of Pigs）並掀起推翻卡斯楚行動。
但豬玀灣登陸最終以慘敗收場，卡斯楚部屬兩萬兵力，迫使多數美方支持的流亡武裝力量投降，逾百人喪生，此事令美國顏面盡失。
三、美國入侵格瑞那達
1983年，加勒比海南部的格瑞那達政治動盪，社會主義者畢紹普（Maurice Bishop）推翻總理蓋芮（Eric Gairy），政權靠攏古巴與蘇聯。
美國總統雷根（Ronald Reagan）對哈瓦那與格瑞那達的互動深感疑慮，1983年10月25日，美軍出兵格瑞那達，是越戰後首次主要戰鬥部署。
美軍雖遭遇較預期激烈抵抗及後勤困難，僅數日即控制局勢，協助建立過渡政府，1984年舉行選舉。
四、美國援助尼加拉瓜反抗軍
美國長期支持蘇慕薩（Somoza）家族統治尼加拉瓜，直到1979年左派民眾力量協助奧蒂嘉（Daniel Ortega）等人領導的「桑定民族解放陣線」（FSLN）推翻蘇慕薩政權。
美國總統雷根反對桑定民族解放陣線，1981年下達祕密指令援助以反桑定民族解放陣線著稱的反政府游擊隊Contras。奧蒂嘉雖未因反政府游擊隊而下台，但雷根政府卻因援助反政府游擊隊資金來源問題，成為其任內最重大醜聞之一。
五、美國入侵巴拿馬
巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）早期與美國關係良好，不過，他涉入毒品交易遭到美國質疑。1989年12月美國總統老布希（George H.W. Bush）政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉。
諾瑞嘉在美被起訴毒品走私，1992年在美遭定罪及服刑，後被引渡回巴拿馬並於2017年在首都巴拿馬市離世。（編譯：林沂鋒）1150103
