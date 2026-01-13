川普政府放寬管制 正式批准輝達H200晶片出口中國

美國總統川普(Donald Trump)政府13日正式批准了讓輝達(Nvidia)性能第二強大的AI晶片H200出口中國，這項規定將可能啟動H200晶片的出貨，儘管華盛頓的對中鷹派對此深感擔憂。

根據新規定，H200晶片將交由第三方檢測實驗室審查，確認他們的AI效能後才能出口中國，而且中國獲得的晶片數量也不得超過銷售給美國客戶晶片數量的50%。

輝達必須證明美國境內擁有足夠的H200晶片，同時中國客戶也必須證明擁有「充分的安全措施」，而且不得將這些晶片用於軍事用途。

美國總統川普上個月表示，他將允許出口H200晶片，但美國政府會收取25%的費用。這個決定引發對中鷹派的批評，擔憂這些晶片將增強中國的軍事實力，並侵蝕美國在AI領域的優勢。

這類擔憂使得前總統拜登(Joe Biden)政府禁止向中國銷售先進AI晶片。但在白宮AI沙皇塞克斯(David Sacks)的領導下，川普政府主張出售中國先進AI晶片，將削弱華為等中國競爭對手追趕輝達和AMD最先進晶片設計的努力。

在川普上個月宣布將出口H200晶片時，他表示這些晶片將出口中國，「前提是維持強大的國家安全」。但人們質疑川普政府實際上是否會對晶片出貨實施任何限制，或北京是否會允許這些晶片在國內銷售。