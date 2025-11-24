川普政府效率部提前收攤？OPM局長澄清：原則仍存在且運作良好

《路透社》23日獨家報導，稱美國總統川普（Donald Trump）設立的政府效率部（DOGE）已提前8個月解散收攤。人事管理辦公室（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor）24日回應澄清，稱該消息擷取其部份說法造成誤解。

人事管理辦公室（OPM）局長庫波爾。（圖／翻攝X「Scott Kupor」）

《路透社》23日獨家報導，稱OPM局長庫波爾本月稍早接受訪問時表示，DOGE已經不存在了、它不再是一個「集中的實體」。報導稱，這是川普政府首次公開對DOGE的終結發表評論。

然而庫波爾24日在X上發文表示，《路透社》將其完整評論進行拼接，創造了引人注目的標題。而事實是，DOGE可能不再由美國數位服務局（USDS）集中領導。但是，DOGE的原則仍然存在並且運作良好：包括解除監管；消除欺詐、浪費和濫用；重塑聯邦勞動力；讓效率成為首要考量等。

傳川普設立的政府效率部已提前8個月解散收攤。（圖／《美聯社》）

庫波爾表示，DOGE啟動了這些變革；各個機構將與OPM和白宮預算管理辦公室（OMB）一起，使這些變革制度化。「這才是真實的故事」庫波爾說。

DOGE於今年1月成立，在川普第二任期的初期幾個月內，曾大動作進入華盛頓各聯邦機構，快速縮減機構規模、削減預算或將工作重新導向川普的優先事項。

據《路透社》報導，DOGE曾聲稱削減了數百億美元的支出，但由於該部門未提供詳細的公開會計記錄，外部金融專家無法核實其工作成果。批評人士認為它幾乎沒有帶來可衡量的節省。

川普早些時候簽署的行政命令規定DOGE將持續到2026年7月，但《路透社》指出，自今年夏天以來，川普在對記者發言時，經常以過去式提及DOGE，似乎已公開暗示其終結。

