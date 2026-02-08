川普政府施壓哈佛升級 五角大廈控「仇美」：切斷學術聯繫

2025年5月28日，哈佛大學舉行畢業生活動日。路透社



美國總統川普持續對哈佛大學等頂尖院校施壓，國防部長赫格塞斯週五（2/6）表示，將終止與哈佛大學的專業軍事教育、獎學金及證書課程合作，成為對該校的最新施壓升級舉措。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在X平台發文稱：「即日起到2026-27學年，我將終止哈佛大學與戰爭部之間所有針對現役軍人的研究生級別專業軍事教育（PME）、獎學金及證書課程。」

赫格塞斯本人擁有哈佛甘迺迪學院公共政策碩士學位。他說明，這項政策將適用於未來報名課程的現役軍人，但現有在讀學員仍可完成學業，並補充說，五角大廈將在未來數週評估與其他大學的類似合作關係。

哈佛大學發言人則引導路透社查閱該校與美軍關係歷史的頁面，其中指出自美國建國以來，哈佛在美國軍事傳統中扮演「重要角色」。

川普（Donald Trump）政府因諸多爭議問題對哈佛等頂尖美國大學展開打壓，包括支持巴勒斯坦和抗議美國盟友以色列攻擊加薩的示威活動，以及多元化計劃、跨性別政策及氣候倡議等。

哈佛先前曾因政府試圖凍結聯邦資金而起訴川普政府。赫格塞斯指控哈佛從事「仇美活動」，並以該校支持巴勒斯坦的抗議行動為例，稱其具有反猶太主義傾向。

然而，川普試圖凍結哈佛大學聯邦資金的舉措遭遇法律阻力，雙方迄今未能達成協議。川普本週表示，正在要求哈佛大學支付10億美元，以了結對該校政策的調查。

部分常春藤盟校已與川普政府達成協議並接受特定政府要求。哥倫比亞大學同意向政府支付逾2.2億美元，而布朗大學則同意支付5000萬美元以支持當地勞動力發展。

