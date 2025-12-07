川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

國土安全部長諾姆4日表示，川普政府將把禁止入境限令的適用範圍擴大到30國以上。(路透)

受日前兩名國民兵遭外籍人士槍擊事件影響，川普政府緊縮出入境政策。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）4日表示，川普政府將把禁止入境令的適用範圍擴大到30國以上。

日前2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，其中20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已傷重不治，另一名遭到槍擊的24歲沃爾夫（Andrew Wolfe）仍在搶救中。槍手身分疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），川普政府指出，該名嫌犯是於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

受此一事件影響，川普政府加強出入境的管制，將禁止入境令的適用對象擴大到19國，其中包括阿富汗、索馬利亞、伊拉克與海地。

本周稍早，諾姆在社群媒體上發文指出還會有更多國家納入禁止入境令的範圍內。

他４日接受FOX新聞主持人英格拉姆（Laura Ingraham）訪問時進一步表示，川普總統目前正在考慮還有哪些國家要納入禁止入境令之內。不過諾姆並沒有透露更多的細節。

英格拉姆問諾姆，禁止入境令的範圍是否會增至32國，有些國家會在新增的名單之內。諾姆回答：「我不會透明確的數字，不過是在30國以上。川普總統目前正在持續進行評估。」

諾姆針對可能會成為入境禁令適用對象的國家表示：「如果他們沒有穩定的政府，如果他們沒有一個能夠擔負責任的國家，明確指出某些人，並且幫助我們對他們進行審查，我們為什麼要讓這些國家的國民進入美國？」

國土安全部則是拒絕回答有關入境禁令擴大何時生效與有哪些國家會納入其中的問題。

日前的國民兵遭受槍擊事件是川普政府要擴大入境禁令範圍的導火線。川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，認為移民政策已損害國家進步，他將永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復，並終止所有提供給非美國公民的聯邦福利和補貼。

