川普政府暫停向俄羅斯等75國移民「發放簽證」！中國不在列

美國國務院大樓。（圖／達志／美聯社）

美國國務院1名發言人於美東時間14日示，美國總統川普（Donald Trump）政府將暫停對來自75個國家的移民簽證申請進行審理，此舉是華府持續加強移民打擊行動的一部分。

據《路透社》報導，該名發言人指出，這項暫停措施將影響來自拉丁美洲國家的申請人，包括巴西、哥倫比亞與烏拉圭；巴爾幹地區國家如波士尼亞與阿爾巴尼亞，以及巴基斯坦與孟加拉等南亞國家，同時也涵蓋非洲、中東與加勒比海地區的多個國家。暫停措施將自1月21日開始生效。

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，國務院將動用其長期以來的權限，認定可能對美國構成公共負擔（public charge）的潛在移民為不具資格者，以防止有人利用美國人民的慷慨制度。

他補充，在國務院重新評估移民簽證處理程序、以防止可能使用福利與公共補助的外國人入境之前，來自這75個國家的移民簽證處理作業將全面暫停。

上述消息最早由《福斯新聞》報導，不過該措施並不影響美國訪客簽證。訪客簽證近來備受關注，原因是美國即將主辦2026年世界盃足球賽（2026 World Cup）與2028年洛杉磯奧運（2028 Olympics）。

根據《路透社》當時獲悉的1份國務院電報，此決定延續了去年11月發布的1項指示，旨在要求美國外交官確保簽證申請人具備經濟自給能力，在美國停留期間不會有依賴政府補貼的風險。

在合法移民方面，川普自1月重返白宮以來，已推動1場全面性的移民打擊行動。其政府大幅優先推動移民執法，派遣聯邦執法人員進駐美國主要城市，並引發與移民及部分美國公民之間的暴力衝突。

儘管川普在競選期間主打驅逐非法移民，但其政府同時也讓合法移民的進入變得更加困難，例如對高技術勞工使用的H-1B簽證（H-1B visa）申請人，課徵金額更高的新費用。

美國5大保守派智庫之一「加圖研究所」（Cato Institute）移民研究主任比爾（David Bier）在1份聲明中表示，這個政府已證明自己擁有美國歷史上最反對合法移民的政策議程。他指出，這項行動將實質禁止近一半的合法移民進入美國，僅在未來1年內，就將拒絕約31萬5,000名合法移民。

美國國務院也在12日表示，自川普上任以來，已撤銷超過10萬份簽證。政府同時採取更嚴格的簽證核發政策，包括加強社群媒體審查與擴大背景篩選。

去年11月，在1名阿富汗籍人士於白宮附近開槍，造成1名國民警衛隊成員死亡後，川普曾誓言要「永久暫停」來自所有「第3世界國家」（Third World Countries）的移民。

另根據1名美國官員提供的資訊，受此次暫停措施影響的國家完整名單如下：阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安地卡及巴布達、亞美尼亞、亞塞拜然、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、不丹、波士尼亞、巴西、緬甸、柬埔寨、喀麥隆、維德角、哥倫比亞、剛果、古巴、多米尼克、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、斐濟、甘比亞、喬治亞、迦納、格瑞那達、瓜地馬拉、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、象牙海岸、牙買加、約旦、哈薩克、科索沃、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬其頓、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、摩洛哥、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、俄羅斯、盧安達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、泰國、多哥、突尼西亞、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、葉門。

