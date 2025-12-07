川普政府未公開支持高市 美國前亞太事務顧問：讓日本、台灣不安

編譯張渝萍／綜合報導

中日關係因日本首相高市早苗的挺台言論，每況愈下。《金融時報》6日報導，對於中國頻繁、激烈的文攻武嚇，日本盟友美國未給予公開支持，甚至川普四兩撥千金不願意直接談論這個話題，讓日本感到不滿，希望華府能給高市早苗更多支持。

川普與高市的會面過程順利且愉快。（圖／翻攝自高市X）

日本認為美國未給予足夠聲援

報導指，多位美日現任及前任官員表示，日本認為美國高層官員並未在公開場合給予日本足夠的聲援。知情人士透露，日本駐美大使山田重夫已要求川普政府加強公開支持東京的態度。

面對高市挺台言論，中國不僅在網路上、例行記者會上大力抨擊高市，也威脅採取經濟報復，警告中國公民避免前往日本。據日本媒體報導，日本防衛大臣小泉進次郎6日表示，中國戰機在沖繩東南方以雷達照射鎖定日本戰機，形容此事令人感到「極為遺憾」。

報導稱，其實華府曾給高市政府一些支持，像是美國駐日大使葛拉斯（George Glass）上月對媒體表示，川普政府「支持她（高事）」。但除此之外，美國對高市的公開聲援相當有限。

日中關係緊張之際，川普已指示團隊避免採取可能不利他與中國國家主席習近平在十月達成之貿易協議的行動。

一名日本官員表示，東京並不認為美國在對日承諾上有所動搖，但對華府高層缺乏公開支持高市政府感到深深失望。

白宮前官員：美國應歡迎高市聲明

白宮日本事務前高級官員強斯東（Christopher Johnstone）表示，美國本應歡迎高市所作的聲明，若美軍在防衛台灣時遭受攻擊，日本將援助美方。

強斯東指出，這是日本首相就台灣突發狀況向美國表明義務最明確的一次聲明，「無論公開講這些話是否明智，美國都應該接住這個訊號。結果除了美國大使館在東京發出的訊息外，華府基本上保持沉默。」

友台的高市早苗當選日本首相，過去曾與總統賴清德會面。（圖／翻攝自高市早苗X帳號）

諷刺！美方曾要日本表明戰時角色

知情人士指出，美國缺乏支持頗具諷刺意味，因為美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前曾強力要求日本表明，若美中因台灣開戰，日本將扮演何種角色。

報導指出，日本先前對美國發出請求後，美方曾告訴東京，華府將發表強力聲明，但日本後來發現，所謂的「強力聲明」似乎只是美國國務院副發言人在X上的一則貼文，讓日本大感失望。

本周，美國副國務卿藍道（Chris Landa）與日本外務省事務次官船越健裕通話。國務院表示，他重申美國對同盟的承諾，但通話紀要中並未提及中國對高市言論的激烈反應。

美國冷處理讓台日不安

至今，川普也未就高市公開表態支持，即使兩人在十月東京會面時建立了相當「溫暖」的關係。當被問到日本要求更多支持時，白宮僅指出，川普曾形容他與高市的關係「很好」；國務院則引用先前那則 X 貼文作為回應。

前小布希政府亞太事務高級顧問魏德納（Dennis Wilder）表示：「白宮與國務院缺乏對高市早苗的公開支持，令人困惑，也必然讓東京與台北感到不安。」

