川普政府禁5名歐洲人入境 法德英歐齊聲譴責

法國、德國、歐盟和英國24日抨擊美國決定對5名歐洲人實施旅行禁令， 川普政府指控他們施壓科技公司，審查或壓制美國觀點。

負責監督歐洲科技管制的歐盟執行委員會警告，將對任何「不合理措施」採取行動。歐盟執委會指出，他們已經要求23日宣布這項禁令的美國國務院說明。

這5名歐洲人被美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)稱為「激進」活動人士，並「武器化」非政府組織。5人中包含負責監督社群媒體法規的前歐盟執行委員布勒東(Thierry Breton)。

布勒東是一名商人，曾擔任法國財政部長。他去年在社群媒體上因為在美國大選前幾個月播出川普的線上訪談，而與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)發生衝突。

盧比歐23日在X寫到：「長期以來，歐洲意識形態擁護者有組織地脅迫美國平台懲罰他們反對的美國觀點。」

盧比歐說：「川普政府將不再容忍這些惡劣的境外審查行為。」

歐盟執委會反駁：「歐盟是一個開放的、基於規則的單一市場，擁有根據我們的民主價值觀和國際承諾，監管經濟活動的主權權利。」

歐盟執委會指出：「我們的數位規則確保所有公司都能在安全、公平、公正的環境中競爭，並且公平且不帶任何歧視地實施這些規則。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在X平台上表示，他已經與布勒東討論了美國的措施，他發文說：「我們將堅決抵抗施壓，保護歐洲人民。」

馬克宏表示，歐盟的數位規則是透過「民主和主權程序」制定的，所有成員國和歐洲議會都參與其中。他表示，這些規則「確保平台之間的公平競爭，不針對任何第三國」。

馬克宏強調：「治理歐盟數位空間的規則不應由歐洲以外的國家制定。」

另外4名被美國下達旅遊禁令的人包含對非營利組織「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)執行長阿邁德(Imran Ahmed)、德國非營利組織HateAid兩名創辦人霍登貝格(Anna-Lena von Hodenberg)和巴隆(Josephine Ballon)，以及英國反假訊息與仇恨言論組織「全球假訊息指數」(Global Disinformation Index)創辦人梅爾佛(Clare Melford)。