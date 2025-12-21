川普政府終曝光淫魔富商艾普斯坦檔案 赫見流行樂天王麥可傑克森
編譯林浩博／綜合報導
美國司法部終於19日公布了富商淫魔艾普斯坦（Jeffery Epstein）案件的檔案，當中影像出現了多名大咖人物，包括前總統柯林頓、奧斯卡影帝凱文史貝西、已故流行天王麥可傑克森等人，但這些曝光的照片都並未涉及性行為，很多都僅是公開活動的合影。而川普政府似乎仍試圖遮掩真相，CNN報導指出，總統川普露面的照片，從司法部的艾普斯坦案件網頁撤下。
底下就扒一扒這些照片當中的名人，以及他們過往所涉及的性醜聞爭議。
柯林頓：白宮不倫戀
司法部所公布的檔案，很多都可見美國第42屆總統柯林頓（ Bill Clinton）。其中一張照片，顯示柯林頓泡在按摩浴缸，旁邊另一人臉部則被遮蔽。柯林頓的發言人對此強調，川普政府想藉此「掩蓋之後會發生的事情」。
柯林頓於1998年就任總統期間，與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）爆發性醜聞，震驚一時，引發媒體大肆報導，他也因此成了美國史上第二位被彈劾的總統。
麥可傑克森：性侵男童疑雲
另一張照片當中，麥可傑克森（Michael Jackson）就站在艾普斯坦身旁，兩人似乎背後有一張裸女畫。照片拍攝的時間與地點仍不清楚。
流行樂天王麥可傑克森於2009年逝世，但他生前卻驚爆性侵男童的醜聞。2005年官司以和解結束，罪名並不成立。但2019年一部紀錄片的上映，讓這段爭議重新浮上檯面。片中兩名男子分別自述於7歲與10歲時，遭到麥可性侵。可因影片只有兩人的一面之詞，再加上他們過去10幾年的說詞反覆，都引發歌迷與家屬的質疑，他們覬覦麥可的財產。2023年8月加州上訴法院裁定性侵案退回地方法院重審。
凱文史貝西：性侵案勝訴
一張照片則顯示，柯林頓與他的前幕僚班德（Doug Band），以及影星凱文史貝西（Kevin Spacey），於2022年10月在英國倫敦合影。當時柯林頓和凱文史貝西，以及演員克里斯塔克（Chris Tucker），搭乘艾普斯坦的私人飛機至非洲展開慈善之旅。一名知情人士向CNN強調，飛機為艾普斯坦所有「並不重要」。
凱文史貝西近年被控於1986年猥褻同行安東尼瑞普（Anthony Rapp），隨後也被控性侵9名男子。但紐約陪審團和倫敦陪審團分別於2022、2023年裁定他無罪。
除了上述三名曾捲入性醜聞的名人，這波艾普斯坦案件所公布的影像，也出現了傳奇女歌手羅絲（Diana Ross）和已故CBS主播克朗凱（Walter Cronkite）。羅絲在一張照片與麥可傑克森、柯林頓，以及一名臉被隱蔽的人士同框。克朗凱則是一系列照片，可見他和艾普斯坦坐在長沙發的兩端，中間隔著一名男子。
川普照片消失
相比於大批大咖曝光，CNN 20日發現，過去有川普在場的影像，卻悄悄從司法部的艾普斯坦案件網頁撤下。
這張出現川普的影像，是一張書桌，桌上擺滿了放有相片的相框，抽屜同樣滿是照片，當中一張背景黑暗的照片，可見川普與艾普斯坦的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。最啟人疑竇的是，這是唯一指涉川普的司法部公開檔案。
CNN指出，該影像的檔名為「EFTA00000468」，但在美東時間20日晚間2點45分，突然消失，變成照序號編排的檔案，直接從「EFTA00000467」跳到「EFTA00000469」。目前尚不清除為何影像被撤下，美國司法部與白宮都未回應CNN的去信詢問。
川普並未被控在艾普斯坦案件中的任何罪名。對於川普檔案影像「神秘消失」，國會的民主黨人立刻跳出來質疑：「這是真的嗎？還有哪些被掩蓋？我們需要對美國公眾公開透明。」
民主黨重量級參議員舒默（Chuck Schumer）也在X平台發問：「如果他們將之撤下，想想他們試圖想遮掩多少真相......此種罪行隱匿，恐怕是美國史上規模最大。」
遮掩真相？
根據國會於11月通過的《艾普斯坦檔案透明法》 （Epstein Files Transparency Act），司法部應公開所有相關檔案。但實際上，不只並未所有檔案一次公布，而且內容都受到大量刪減，甚至多達百頁的文件全部塗黑。
刪減目的，通常是要保護受害人身分、避免出現令人不適的案情敘述與圖片，抑或以免危害調查與國家安全。不過，司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在寫給國會的信中聲稱，必要時非法律規定的內容，政府也有權隱蔽。布蘭奇稱關於審議過程、工作成果、律師與客戶之間的溝通等等，因為出於保護內部資訊的需要，同樣會被塗黑。
國會民主黨人再痛批，司法部未完全依法公布，為此他們將不惜走上法院提告，強制政府公開檔案。舒默發布聲明稱：「川普政府有30天時間公開所有艾普斯坦檔案，而非只是公開部分檔案。無法做到這點，就是違反法律。」
