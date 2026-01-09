川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金

在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。

兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人1萬美元到10萬美元不等的數字——如果是一人發10萬美元，就需要編列將近60億美元的預算。這個直接對格陵蘭居民支付金錢的構想，說明了美國政府要如何「購買」這個人口不到六萬人的大島，儘管無論是丹麥或者是格陵蘭當地政府都堅稱不會出售格陵蘭。

白宮正在討論取得格陵蘭的各種方案，白宮發言人甚至不排除動用美軍的選向。對於長期一直在爭取獨立的格陵蘭居民來說，《路透》認為白宮的「出價」，可能會讓他們的感覺受辱。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）日前也在臉書發文，要求美國「真的夠了…別再幻想吞併格陵蘭」，國際媒體則多認為川普之舉可能損害北約團結。

《路透》分析，川普長期主張美國基於多項理由收購格陵蘭，包括該地區蘊藏豐富的軍事應用所需礦物資源，川普政府近日也一再強調，整個西半球都應該置於華府的地緣政治影響範圍之下。消息人士則指出，在「逮捕」馬杜洛歸案之後，白宮幕僚急於將委內瑞拉行動的動能延續下去，實現川普的其他長期地緣政治目標。



川普在「絕對決心行動」之後，也對媒體強調：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭島，而丹麥根本無法勝任，那裡具有極其重要的戰略地位。」不過《路透》也指出，所謂「購買」格陵蘭的諸多細節仍不明朗，包括款項何時發放，格陵蘭人需提供何種交換條件。白宮雖表示軍事干預也是可行選項，不過美國國務卿魯比歐也對國會強調，美國傾向透過購買或外交途徑取得主權的溫和方案；白宮官員6日也提到與格陵蘭簽訂「自由聯合協定」（COFA）的方案。

《路透》分析，COFA的具體條款因簽署國而異，此類協定迄今僅與密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉等太平洋島國簽訂。美國政府通常提供諸多基礎服務，例如郵件遞送與軍事保護。作為交換，美軍可在協定國境內自由運作，且與美國的貿易往來基本免徵關稅。但在格陵蘭的情況，恐怕還是需要先脫離丹麥，等於必須把誘導格陵蘭獨立作為第一步。

儘管民調顯示絕大多數格陵蘭民眾渴望獨立，但對脫離丹麥所產生的經濟成本等問題的擔憂，使多數格陵蘭立法者遲遲未推動獨立公投。調查亦顯示，多數格陵蘭人雖對脫離丹麥持開放態度，但不願成為美國的一部分。



