川普政府補助8億美元 美國加快部署小型核反應爐

美國能源部（DOE）12月2日正式宣布，選定田納西河谷管理局（Tennessee Valley Authority, TVA）與霍爾泰克政府服務公司（Holtec Government Services）作為「先行者」團隊，總計提供8億美元聯邦分攤資金，用於加速美國首批先進輕水式小型模組化反應爐（Advanced Light-Water Small Modular Reactor, SMR）的早期部署，這項計畫被視為美國30年來最大規模的新核能建設行動。



廣告 廣告

這兩項獲選專案分別位於田納西州與密西根州，將成為美國首批採用第三代+（Gen III+）安全設計的小型模組化反應爐實體部署案例。能源部強調，SMR具備工廠預製、模組化組裝特性，可大幅縮短建造工期、降低成本超支風險，並快速回應電力需求激增，特別適合支援製造業復興與資料中心快速擴張所需的穩定基載電力。

TVA克林奇河場址：奇異日立BWRX-300獲4億美元支持



田納西河谷管理局獲得4億美元聯邦資金，將在現有克林奇河核能場址（Clinch River Site）部署奇異日立核能（GE Hitachi Nuclear Energy）的BWRX-300沸水式小型模組化反應爐。該場址已於2016年取得核管會（NRC）早期場址許可，是全美最成熟的SMR部署地點之一。



TVA同時與印第安納密西根電力公司（Indiana Michigan Power）等公用事業合作，規劃未來在其他場址增設BWRX-300機組。專案已與美國本土供應鏈深度綁定，合作廠商包括Scott Forge、North American Forging、BWX Technologies及Econ Energy，目標在2025-2030年間完成首座機組商轉。

Holtec帕利塞茲場址：SMR-300雙機組進駐密西根湖岸



霍爾泰克政府服務公司同樣獲得4億美元資金，將在密西根州帕利塞茲核電廠（Palmsades）現有場址部署兩座自有設計的SMR-300壓水式反應爐。該場址距離芝加哥僅75英里（約120公里），具備極高地緣戰略價值。

Holtec採取「垂直整合」模式，由公司同時擔任設計、製造、建造與未來營運商角色，並與Modern Engineering & Construction公司合作，目標展示單一設計可快速複製至美國及其他國際市場的可行性。

能源部長：核能是川普政府能源政策核心



美國能源部長克里斯·萊特（Chris Wright）在公告中表示：「川普總統已明確指示美國要大幅增加而非減少能源建設，核能正是這項任務的核心。」他強調，先進輕水式SMR採用成熟技術與既有燃料供應鏈，能在最短時間內為電網提供全天候可靠電力，滿足製造業與AI資料中心爆炸性成長的用電需求。

能源部官員指出，SMR相較傳統大型核電廠具有三大優勢：1.工廠預製大幅縮短現場施工時間；2.被動安全系統與模組化設計降低風險；3.可分階段增設，靈活因應電力需求變化。

本次8億美元資金為能源部2025年3月啟動的「9億美元SMR風險降低計畫」主要部分，剩餘1億美元將於2025年下半年繼續頒發，用於協助更多專案處理執照申請、供應鏈國產化及場址準備等關鍵挑戰。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

