川普政府要脅國際刑事法院「不得調查川普及政府高官」 否則將祭出新制裁

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）政府近日傳出要求國際刑事法院（ICC）修改成立文件《羅馬規約》（Rome Statute），以確保 ICC 不得調查川普本人及他的高級官員。據外媒報導，一名川普政府官員透露，若 ICC 未能滿足這項要求，華府將威脅對其實施新的制裁。

據《路透社》報導，這名政府官員表示，華府已向 ICC 成員國傳達了三項主要訴求：第一，修訂《羅馬規約》，確保 ICC 不得起訴美國總統及高層官員；第二，撤銷對以色列領導人涉及加薩戰爭的調查；第三，正式結束先前對美軍在阿富汗行動的調查。該官員警告，如果 ICC 未能配合，華府可能對更多 ICC 官員進行制裁，甚至可能對 ICC 本身實施制裁。

廣告 廣告

該官員指出，川普政府之所以急切提出此項要求，是出於「越來越多的擔憂」，擔心在 2029 年川普總統任期結束後，「ICC 將把注意力轉向總統、副總統、國防部長及其他高層，並對他們進行起訴」。該官員強調：「這是不可接受的，我們不會允許這種事情發生。」

儘管白宮對此未立即回應，但修改《羅馬規約》需要獲得批准該規約的三分之二締約國同意。ICC 公共事務部門回應《路透社》提問時表示：「《羅馬規約》的修訂屬於締約國的特權範圍。」而美國雖然長期批評 ICC ，但其實並非《羅馬規約》的締約國，與此同時，ICC 也未明確回應華府是否曾尋求對川普的起訴豁免權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Fed宣布降息1碼、利率連3降！川普不滿「幅度小」批鮑爾死板僵硬

戰事一觸即發 川普：已在委內瑞拉海岸附近扣押１艘油輪