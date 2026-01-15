川普政府覬覦格陵蘭 歐盟團結抗美

美國強要格陵蘭，歐洲國家團結一心，力挺格陵蘭與其主權所屬國-丹麥，對抗 美國總統川普的無理要求。但川普表示，如果美軍不進駐，俄羅斯和中國大陸，就會占領這塊位於北極圈內的兵家必爭之地。美方若不搶占先機，屆時就怕為時已晚。美國、格陵蘭與丹麥，14號已在華府舉行高階領袖會談，雖然首度會後，三方仍存在龐大歧見，但至少已走出隔空放話的階段，進入實質的外交會談。根據路透社13號公布的最新民調顯示，僅有17%的受訪者，認同川普政府併吞格陵蘭島的意圖；不贊成者則高達47%，顯示川普政府在格陵蘭議題上，明顯背離民意的情形。

北約戰機升空，歐洲面對美國強要掌控格陵蘭的威脅，迅速做出反應，並將在近日內增派駐軍，包括戰機與船艦；格陵蘭的隸屬國-丹麥也表示，會以實際行動，捍衛格陵蘭的自主權。

丹麥國防大臣 波爾森：「從今天(1/14)起，在接下來的這段時間裡，格陵蘭島及其周邊地區的軍事準備，將會增加包括來自其他北約盟國的，飛機、艦艇和士兵，因為北極地區的安全，對丹麥王國和整個北約，都至關重要。」

歐盟執委會主席 范德賴恩：「格陵蘭的主權，是屬於其(5.7萬)島民，以及所屬國丹麥的，所以只有他們才有權決定自己的未來。」

美國總統川普，自第1任總統任期起，就一直對格陵蘭的掌控權念念不忘。

專家分析，格陵蘭戰略地位，能讓美軍部署雷達系統，監控格陵蘭、冰島和英國之間的水域，以嚴密掌握中國大陸及俄羅斯的海軍艦隊、核子潛艦，以及空軍戰機與轟炸機，是否行經周邊海域，以確保美國本土的國防安全。

美國總統 川普：「我們需要格陵蘭來保障國家安全，這其中也包括歐洲的安全，目前的問題在於，如果俄方或是中方，想占領格陵蘭，丹麥對此是無能為力的，但美國可以有很多辦法，我不認為，丹麥有自保能力。」

儘管對此爭議，美國、丹麥與格陵蘭三方，14號才在華府舉行高階對話，但美方依舊堅持，美國因國安因素，不論以何種形式，真的「非常需要」格陵蘭，而且美方「無法指望丹麥」，具備有效的防禦能力。

丹麥外交大臣 拉斯穆森：「我們今天(1/14) 會見了，美國副總統范斯和國務卿盧比歐，三方進行了坦率，並富有建設性的討論，會談的焦點是，如何確保格陵蘭島的長期安全。」

丹麥外長強調，格陵蘭是「非賣品」，而且中國大陸和俄羅斯，目前並未造成直接威脅。

此外，丹麥與美國同屬北約成員，美國對格陵蘭，原本就肩負共同防衛權，沒有「自己人打自己人」的道理；格陵蘭的長期安全，在現有框架內，已獲得充分保障，希望美方盡量克制，避免因其他因素 ，導致格陵蘭局勢，一發不可收拾。

