川普政府解散NCAR氣候研究中心 批該機構危言聳聽

川普下令解散NCAR。（圖／達志／美聯社）

根據《美聯社》報導，川普政府正著手解散位於科羅拉多州的「國家大氣研究中心」（National Center for Atmospheric Research，簡稱NCAR），這是美國規模最大的聯邦氣候變遷研究機構之一。白宮預算局局長沃特（Russ Vought）於週二晚間在社群媒體上發文，稱這間研究中心是「全美最大的氣候危言主義來源之一」。

沃特表示，目前白宮正對該中心進行全面審查，並計劃將其負責的重要研究工作，例如氣象預測與天災應變研究，轉移至其他單位或地點。NCAR原由全美130多所大學組成的非營利聯盟，受美國國家科學基金會（National Science Foundation）委託經營。

廣告 廣告

一位白宮高級官員匿名透露，NCAR部分研究方向被視為「覺醒意識濫用」資源，例如支持設立「原住民與地球科學中心」，以推動更具包容性與正義導向的科學教育；另一項研究則追蹤空氣污染源，該官員批評其「將矛頭指向汽車與油氣產業」，認為是浪費公帑。

氣候學家暨德州理工大學特聘教授海霍（Katharine Hayhoe）則在社群媒體發文指出，「NCAR對於氣候科學而言，是我們的母艦」。她強調，該中心支持颶風觀測、雷達技術開發與氣象模型程式設計等關鍵科研工作，「解散NCAR無異於摧毀我們理解地球系統的基石」。

NCAR成立於第二次世界大戰後，美國對氣象學、太陽觀測與大氣科學的興趣激增，促成其誕生。該中心早期聚焦於大氣化學與物理氣象，並在1980至1990年代因應聯邦政府對氣候變遷關注升溫，預算規模翻倍成長。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）表示，NCAR是全球地球系統科學研究的領導機構，不僅限於氣候科學領域，還提供關於火災、洪水等極端天氣事件的關鍵數據，有助於保護民眾生命與財產。他警告，一旦削減資金，將使美國在科研競爭中落後其他國家。

白宮則強調，川普總統正試圖將NCAR「恢復到原本的研究目的」，但尚未說明該決策將影響多少名員工或相關大學合作計畫。目前NCAR擁有約830名員工。

值得注意的是，川普政府近期也針對另一座位於科羅拉多的研究機構——前國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Lab）進行調整，將其重命名為「洛磯山國家實驗室」（National Laboratory of the Rockies），並淡化其對風能與太陽能的研究重點。

美國能源部助理部長羅伯森（Audrey Robertson）則稱，政府正在停止對特定能源型態的偏袒，「不再挑選偏好能源」。

對此，科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員希肯盧柏（John Hickenlooper）與班奈特（Michael Bennet）、眾議員內古塞（Joe Neguse）共同發表聲明，批評白宮此舉「魯莽且具有報復性」，將對科羅拉多與全國社區帶來嚴重影響。他們強調，NCAR的研究促使美國在天災預警與地球系統理解方面取得重要進展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

差200公尺就撞上！星鏈衛星驚險閃過大陸火箭來襲 SpaceX怒：沒打招呼

我們之間有了連結！老顧客2天沒來「主廚直奔住處救一命」 他憑直覺救回78歲常客

印度旅遊勝地打造滑雪場 遊客帶裝備搶朝聖！到現場傻眼：冰箱還比較多