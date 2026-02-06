川普政府解職逾百位移民法官！33名新人選大多具軍方背景

美國司法部（Department of Justice）總部大樓。（圖／達志／美聯社）

美國司法部（Department of Justice）在解雇或迫使超過100名移民法官離職後，又新聘了33名新的移民法官，其中包括27名臨時法官（可服務最長6個月）。其中新任永久法官中，有一半具備軍事背景；而所有臨時法官則百分之百擁有軍事背景。

據《路透社》報導，川普（Donald Trump）政府如今正透過尋找新的招聘對象，讓他們擔任所謂的「遣返法官」（deportation judges）。司法部轄下的「移民審查執行辦公室」（Executive Office for Immigration Review，EOIR）表示，這批新任移民法官於美東時間5日宣誓就職。

此前，司法部已於10月聘任36名移民法官，其中包括25名臨時法官。上述聘任行動發生在數月的人力裁減之後。這批新法官將分別在亞利桑那州、加州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、伊利諾伊州、路易斯安那州、馬里蘭州、麻州、內布拉斯加州、紐約州、德州、猶他州、維吉尼亞州以及華盛頓州的移民法院任職。

司法部發言人表示：「在拜登（Biden）政府4年的招聘做法削弱移民法院的公信力與中立性之後，本司法部持續恢復我國移民體系的完整性，並自豪地歡迎這些優秀的移民法官，加入我們保護國家安全與公共安全的使命。」

據悉，新任永久法官中，有一半具備軍事背景；而所有臨時法官則百分之百擁有軍事背景。此前，五角大廈（Pentagon）曾在去年9月表示，在美國國防部（U.S. Defense Department）任職、由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）領導的軍職與文職律師，將暫時擔任移民法官。

根據美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association，AILA）指出，自川普總統於2025年1月重返白宮以來，在約700名移民法官中，已有超過100人遭解雇或被迫離職。該組織表示，此舉削弱了可處理案件激增的法官人數，而此時政府正加強逮捕與遣返行動。

根據專注於美國移民法律服務的科技非營利組織「Mobile Pathways」所提供的數據，截至去年12月31日，移民法院面臨約320萬件積壓案件。

在川普政府任內，數以千計過去原本可獲准保釋的移民，如今被納入強制拘留範圍。原因是「移民上訴委員會」（Board of Immigration Appeals）於9月發布裁決，重新詮釋了1項關鍵法條；然而，數百名聯邦法院法官已裁定該詮釋方式錯誤。

此外，川普政府計畫於6日公布1項「快軌」（fast-track）規則，將個人對移民法官裁決提出上訴的期限縮短至10天，並讓上訴委員會更容易駁回上訴。

