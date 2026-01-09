川普政府評估每人最高10萬美元補助 「邀」格陵蘭加入美國

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

自從活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，美國總統川普（Donald Trump）對格陵蘭更加勢在必得，引起國際對這座世界最大島的關注。外媒透露，川普政府近日正在評估將向格陵蘭居民發放每人1萬至10萬美元（約新台幣31萬至315萬元）的一次性補助金，「邀請」格陵蘭人民自願加入美國。

川普政府近日正在評估將向格陵蘭居民發放每人1萬至10萬美元的一次性補助金，「邀請」格陵蘭人民自願加入美國。（圖／Donald Trump Truth social、Unsplash）

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在周三的記者會上曾表示，川普不排除購買格陵蘭，但仍有其他諸多選項。而國務卿盧比歐（Marco Rubio）也將於下周會晤丹麥官員討論有關事項。而根據路透社報導，有4名消息人士透露，川普政府有意以金錢收購民意，目前價格落在每人1萬至10萬美元之間，但細節未定案。發錢的構想也與符合「買下」格陵蘭的說法。

目前除了金錢補助外，美國其他選項也包含外交手段和軍事介入。不過部分官員也不支持將地緣政治化約為金錢交易，貶低長期以來努力提升自己獨立地位的格陵蘭居民。

針對川普的虎視眈眈，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，美國隊北約同盟的軍事入侵，將摧毀聯盟及其自二戰以來的安全協議。歐洲其他國家也為此制定共同行動，防堵美國對同盟的入侵。



