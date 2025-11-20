川普政府調整人權報告重點 不再聚焦「群體認同」

美國總統川普(Donald Trump)政府20日下令修改國務院具代表性的人權報告，要弱化對「群體認同」(group identities)的關注，這是美國對促進LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)政策的最新轉變。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)向美國的大使館發送電報，下令將年度的人權報告重新聚焦在「自然權利」(natural rights)，這是哲學保守派的一個主要概念。

國務院一位要求匿名的高層官員說，美國仍堅守獨立宣言(Declaration of Independence)中提到的人人生而平等，造物主賦予了某些不可剝奪的權利。

廣告 廣告

他表示，「權利的存在先於政府，而且「是由上帝，我們的造物主所賦予，而非政府」。

這位官員說，這份報告也將反映川普政府在歐洲對「言論自由」的堅持，美國副總統范斯(JD Vance)等人曾斥責歐洲盟友對極右派內容的限制。

川普政府在第二個總統任期的第一份人權報告中，大幅淡化了LGBTQ權利，甚至連提及烏干達這類實施死刑反同性戀法國家的內容都被刪除。

這份人權報告是在8月公布，但內容大多是在川普重返白宮之前所彙整。

這位官員說，「我們正在擺脫群體認同，群體標記」。「先前的一些政府可能聚焦在某些我們認為是由政治主導的議題」。

美國前總統拜登(Joe Biden)政府大力推動關注LGBTQ權利，包括任命第一位特使來提倡海外性弱勢群體的權利。

川普則大幅削減了對跨性別者的措施，包括下令取消拜登政府實施的護照「X」性別。