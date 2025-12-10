川普政府證實 調查可能與Covid疫苗有關死亡案例

美國衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)9日表示，美國食品暨藥物管理局(FDA)正在對可能和COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗有關的死亡案例進行廣泛的調查。

自從美國總統川普(Donald Trump)指派疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)擔任衛生部長以來，美國政府已對疫苗政策展開重大改革，使得醫學界的憂心與日俱增。

尼克森告訴法新社，「FDA正針對可能和COVID疫苗有關的死亡，在好幾個年齡層進行一項徹底調查」。

廣告 廣告

彭博(Bloomberg)和華盛頓郵報(Washington Post)先前已報導了這項調查。

自從一份內部文件在11月底外洩之後，這項最初旨在鎖定孩童潛在死亡案例的審查，最近數週已引發爭議。

這份被認為來自FDA高層官員的備忘錄中，聲稱COVID疫苗與至少10個嬰兒的死亡有關，但沒有提供任何證據。

世界各地的許多衛生當局表示，COVID疫苗的效力與安全性已在全球被研究與記錄，雖有罕見的嚴重副作用，但無損它對大多數年齡層的助益。

尼克森拒絕具體說明這項調查的方法、數據、以及完成的時間表。

專家們已對小羅勃甘迺迪帶導下的FDA行動表示憂心，他以散佈假新聞和陰謀論而出名。

小羅勃甘迺迪在2023年聲稱COVID-19疫苗致命，並在沒有證據下聲稱這種病毒本身有「種族針對性」，專門傷害非裔和白人，放過艾希肯納茲猶太族裔(Ashkenazi Jewish和中國人。