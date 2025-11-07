川普政府護照新政獲最高法院支持 僅承認兩種性別標記

美國最高法院6日裁定，川普政府可以要求美國護照上必須註明持有人出生時的性別，並取消跨性別和非二元性別者的性別標註選項。這項裁決暫緩執行了下級法院的兩項判決，使川普上任首日簽署的行政命令得以實施，該命令明確規定「美國的政策是承認兩種性別，男性和女性」。

美國最高法院裁定川普政府的護照性別政策可以執行。（示意圖／PIXABAY）

最高法院表示：「在護照上顯示持有者的出生性別並不比顯示其出生國更違反平等保護原則。在這兩種情況下，政府都只是在證明一個歷史事實，並沒有對任何人進行差別對待。」此裁決使川普政府得以立即執行新的護照政策。

儘管如此，最高法院還有有三位自由派大法官對此表達強烈反對。其中一位法官在反對意見中辯稱：「政府試圖立即強制執行一項合法性存疑的新政策，但它沒有提供任何證據表明，如果暫時禁止其執行該政策，政府會遭受任何損害，而如果該政策生效，原告將遭受迫在眉睫、具體的損害。」她進一步批評道：「法院仍然未能考慮原告的情況，選擇介入政府的利益，而沒有合理的正當理由，並以一種使最脆弱的群體受到傷害的方式進行。」

此次政策變更代表著美國護照性別標記規定的重大轉變。在川普的行政命令之前，拜登政府於2021年修改了國務院政策，允許護照申請人自行選擇「M」、「F」或「X」作為性別標記，且該選擇不必與申請人的生物性別相符。而在1992年至2021年間，護照申請人需要提交性別重置手術或性別轉換治療的證明，才能選擇不同於出生時的性別標記。

川普簽署行政命令後，國務院立即撤回了拜登時期的政策。原告在下級法院起訴政府的新政策，主張在川普政府的新規則下，他們在國外旅行時面臨「更大的騷擾和暴力風險」。一個聯邦地區法院在6月阻止了川普政府實施新的護照規則，而由三位拜登任命的法官組成的小組在9月維持了臨時禁令，但最高法院的最新裁決推翻了這些決定。

白宮目前尚未對此裁決做出官方回應。

