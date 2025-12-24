川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。
過去被全球視為「零風險資產」標竿的美國公債，於2025年接連遭受利空強襲。從5月國際信評機構穆迪（Moody's）正式下調美國主權信評、使其痛失「三A」（AAA）地位開始，緊接是美債總額突破36兆美元、利息支出歷史性地跨越1兆美元門檻，再到10月因兩黨預算協商破局，導致聯邦政府陷入史上最長、高達43天的停擺紀錄。在重重陰霾籠罩下，市場對美債的信心岌岌可危。
權威財經媒體《華爾街日報》將2025年定調為「美債光環消散之年」（The Year the Treasury Aura Faded）；穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）更在美國政府停擺期間，多次發出警告：「這場僵局不再僅是預算數字的爭執，它正演變成一場『治理危機』，直接削弱全球對美國財政穩定性的最後一絲信任。」
思考一》公債非零風險資產
不只美國，多數已開發國家都面臨相似的困境，債務一直膨脹、財政赤字增加，經常帳赤字持續擴張，以及信評機構不斷下調主權信評等。「政府的財務體質是不停地惡化！」在金融市場深耕27年，管理多元類型債券資產的富達全球優質債券基金經理人詹姆斯．杜蘭斯（James Durance），語重心長地說道。
「以前我們都認為成熟國家公債是所謂的『零風險資產』，但現在，似乎不能再用零風險資產來形容公債了。」在杜蘭斯眼裡，除了債務問題、主權評等被降之外，還有供需結構失衡的風險，也就是政府發行更多債券（供給增加），但是需求下降。如此一來，政府公債殖利率恐進一步攀升，並成為後市潛在危機。
長年以來，成熟國公債除被視為「零風險」的投資工具，更是其他金融資產評估價值的重要指標；但隨著近年各國政府陸續面臨大債危機，以公債為其他資產估值定錨的地位，也受到質疑。
思考二》科技公司債更穩健
杜蘭斯直言，「我們不能再把信用債的估值與政府公債拿來做對比，即使信用債估值與公債相近的情況發生，也不再能單純藉此判定信用債已經偏貴。」
他舉例，當前兩大科技巨頭微軟與Alphabet所發行的債券，利率大概只比美國公債高出20至50個基點，相對歷史來說，利差偏窄，這時很多人即會評斷「這真的太貴了、利差太窄了，不值得投資。」
「但是我們不這麼認為。」杜蘭斯一反市場共識地解釋，檢視微軟與Alphabet的資產負債表，就可看到兩者的財務體質，比美國政府的信用體質要好上許多。
「儘管利差偏窄，但以總回報、也就是整體殖利率來看，依舊維持在相當高的水準。」他因而認為，此類富可敵國的科技企業發行的公司債，相比公債將更具吸引力。
既然公債對其他債券價格的指標意義褪色，那未來該如何評估債券價值是否合理？
除了殖利率外，杜蘭斯建議使用信用違約交換（CDS）合約，或其他通膨相關的指標，如抗通膨債券 （TIPS），評估資產價值是否合理。
以此判斷，他綜觀2026年整體市場環境，已開發國家的債務危機持續惡化，相較之下，公司債有望因此繳出比公債更穩健的表現。
在杜蘭斯預測的基本情境下，美國將維持低成長、通膨溫和的「金髮女孩」經濟情境，經濟活動不太熱、但也不太冷，有利固定收益資產表現。而在公司債的部分，非投資等級債有望延續2025年成績，表現優於投資等級債。
思考三》新興公司債迎利多
但杜蘭斯考量到，2026年也同時會是一個波動相對高的環境，在評估「風險調整後回報」時，他提醒非投等債殖利率可能出現大幅震盪，再加上目前估值偏貴，風險回報特性將較過去稍微惡化。
他進一步解釋「風險調整後回報惡化」的擔憂，指的是其「上下波動空間失衡」。非投等債長期利差平均為3百個基點，以目前的利差水準來看，要再收窄，約僅有50到75個基點的空間。但回顧過去走勢，在經濟衰退時，非投等債利差可能擴大至6百、甚至9百個基點，「這代表價格下行空間遠大於上漲潛力，也就是我所謂的『風險報酬特性失衡』，利差結構沒有像過去來得好。」他表示。
相對而言，杜蘭斯更看好新興市場的公司債券，以指數殖利率來看，新興市場公司債殖利率為6％，全球非投等債殖利率約6.5％，兩者相差有限。但從平均信評比較，新興市場公司債平均信評為BBB級，仍屬投資等級債範疇，而全球非投等債平均信評僅為BB，「可以看到新興市場公司債與全球非投等債，兩者起始的殖利率差不多，但新興市場公司債的信用評等，卻比非投等債好許多。」
在各國政府債台高築的挑戰下，債券投資也都應該轉向一個新的思考模式。不再一味篤信風險升溫的各國政府公債，轉向尋求優質公司債的投資機會，將是未來債券投資人可轉變的策略方向。
更多今周刊文章
華邦電、南亞科是下個航運股...現在買會變山頂冤魂？專家打臉：記憶體缺貨不只到2026年，長紅週期才剛起跑
50歲開始存退休金，把500萬變1500萬！阮慕驊揭「中年財富翻倍投資組合」：2026鎖定這3檔賺超額報酬
30歲賺1億提早退休，他吼「再也不工作」玩樂3年後悔：「不做討厭的事」很爽，但「做喜歡的事」才有意義
其他人也在看
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 10
獨家／股后威聯通上櫃爆資安事件！駭客稱竊密1.7TB 存取權限賤賣400美元
民視新聞／蘇恩民報導全球 NAS（網路附接儲存）大廠、興櫃股后威聯通（7805） 今以 558 元承銷價風光掛牌上櫃，股價衝高以730元大漲3成開出，投資人秒賺17.2萬元，不料驚傳資安風暴，駭客 KaruHunters 在暗網宣告竊取1.7TB 儲存資料，同時取得威聯通核心雲端服務 myQNAPcloud 的資料，並以 400 美元賤價向不特定人兜售，不僅可能引發全球客戶恐慌，也讓上櫃蜜月行情蒙上陰影。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 3
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
現賺11.6萬元！捷創科技掛牌首日大漲136% 大啖蜜月行情
捷創科技（7810）今（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤以168元開出，截至10點20分，一度觸及201元，大漲116元、漲幅136%，大展蜜月行情；中籤者若賣在此價位，有望賺近11.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 4
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 9
這裡有批「衛星」純度好高！法人點名這「4」顆 飛天甜甜價曝
低軌衛星商機全面引爆！受惠於歐美供應鏈加速「去中化」，加上首批衛星屆滿5至7年壽命迎來強勁「換機潮」，台灣供應鏈正站在業績爆發的風口。法人最新報告點名昇達科、華通等指標大廠，不僅營收「純度」攀升，更深受外資重金押寶，這波來自太空的黃金商機，投資人絕不能錯過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
輝達買點來了 華爾街投行：十年難得一見
全球領導科技公司輝達在AI爆發之下，股價也跟著水漲船高到了看似高不可攀的高點，不過卻有華爾街投行逆風指出，輝達對比費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index、SOX）目前大約有13％的折價，是買入的大好時機。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
PCB族群猛亮3紅燈！這「HDI板龍頭」受太空AI帶動...逾1.8萬張等入場 分析師看好能戰百元關卡
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。本日PCB族群氣勢兇猛，盤面58檔個股中僅10檔走跌。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5