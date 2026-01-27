川普政府逼和俄烏？ 金融時報：美安全保障恐綁「割讓頓巴斯」

2025年12月28日，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在佛州海湖莊園會面並舉行共同記者會。路透社



英國《金融時報》今日（1/27）引述8位知情人士透露，川普政府已向烏克蘭表明，美國的安全保障取決於基輔是否同意一項和平協議，而該協議可能要求烏克蘭將頓巴斯（Donbas）地區割讓給俄羅斯。

路透社引述《金融時報》報導稱，華盛頓方面還表示，如果基輔同意從其控制的東部地區撤軍，美方可提供更多武器，以強化烏克蘭的和平時期軍隊。

然而，一名烏克蘭高級官員向《金融時報》透露，基輔方面愈來愈不確定華府是否會履行安全保障，稱美國「每次眼看就要簽署安全保障協議時都會止步不前。」

報導補充稱，烏克蘭希望在確認獲得保障後，才會讓出任何領土。但美國認為，基輔必須放棄頓巴斯地區，戰爭才能結束，因此並未向俄羅斯總統普丁施壓，要求其放棄這項要求。

對此，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）向《金融時報》反駁道，這樣的說法「全然不實」，強調美國在和平進程中的唯一角色是促成俄烏雙方達成協議。

一位熟悉美國立場的知情人士則稱，華府「無意強迫烏克蘭做出任何領土讓步」，並強調安全保障取決於雙方同意和平協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週日（1/25）表示，美國關於烏克蘭安全保障的文件已「100％準備就緒」，基輔方面現正等待簽署該協議的時間與地點。他始終強調，任何結束戰爭的和平協議都必須維護烏克蘭領土完整。

烏克蘭、美國和俄羅斯代表上週在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開終戰會談，仍未達成和平協議。克里姆林宮週一（1/26）表示，領土問題仍是結束烏克蘭衝突任何協議的基礎。

