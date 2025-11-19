川普政府遭國會逼宮！美司法部被迫在30天內公布「淫魔富豪」檔案

淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／達志／美聯社）

美國政府圍繞淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查檔案，再度成為國內政治風暴核心。隨著國會兩院以壓倒性票數要求公開資料，司法部已承諾將在30天內公布檔案；然而，這一過程揭露了川普（Donald Trump）政府內部的矛盾、權力限制，以及共和黨內部對此議題的深層不信任。

綜合美媒報導，川普的政治盟友、司法部長邦迪（Pam Bondi）於美東時間19日宣布，將依照新法要求，在30天內公布艾普斯坦相關調查資料。這份立法由共和黨控制的眾院與參院以近乎全票通過，迫使川普政府採行最大限度透明。

然而，法案允許司法部保留受害者個資與可能影響現行調查的內容。川普上週更指示司法部調查多名曾與艾普斯坦往來的民主黨人士，使部分文件有可能因調查進行中而遭到保留。

司法部過去也常以保護調查為理由拒絕公開資訊，法院今年稍早也拒絕解封大陪審團審理艾普斯坦與其性犯罪共犯、英國法裔社交名流麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的記錄。

儘管川普在公開場合不斷強調「毫無隱瞞」，並呼籲國會通過法案，但白宮幕僚私下卻頻頻遊說參議員放慢立法。知情人士指出，白宮試圖加入修正條款、拖延程序，甚至準備一整套「延後理由」的政治訊息管理策略。

直到16日晚間，白宮高層發現阻止投票的努力即將失敗，才突然改口，從「阻止法案」轉為「損害控制」。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）則聲稱，川普並非反對公開，而是擔心共和黨被民主黨「帶著走」，忽略減稅、控制移民等政府政績。

儘管白宮施壓數週，甚至延遲民主黨新議員的宣誓，共和黨議員最終仍無視川普的立場，與民主黨共同推動法案通過。這一挫敗凸顯川普重返白宮後，黨內影響力已不若以往。白宮官員也坦言，共和黨內部盛行的「陰謀敘事」讓政府疲於應付，且這場風波更使川普與其強力盟友葛林（Marjorie Taylor Greene）關係惡化。

根據「路透／Ipsos」民調，川普在艾普斯坦議題上的處理方式，使其支持度降至今年最低。僅44%的共和黨人認為他處理得當。民調同時顯示：60%美國人相信政府隱瞞艾普斯坦於2019年8月在監獄中上吊身亡的真相；70%認為政府隱瞞與其性犯罪相關的涉案人士；而多數川普支持者也抱持相同看法。

據悉，川普曾在1990至2000年代與艾普斯坦過從甚密，隨後卻聲稱2人的友情已經決裂，並曾向支持者推廣各種與艾普斯坦相關的陰謀論。然而，如今許多川普支持者反而懷疑他的政府掩蓋真相，加深黨內壓力。

眾議院民主黨上週公開1封2019年艾普斯坦的電子郵件，含糊地寫道川普「知道那些女孩的事」，雖然迄今公布的資料都未顯示川普涉案的具體細節。

對此，白宮幕僚擔心，即使資料全部公開，陰謀論與質疑也可能持續不散。1名高級官員直言：「共和黨內有太多人相信政府在隱瞞艾普斯坦的事。但這根本不是事實……總統沒有任何需要隱瞞的。」

