川普政府遮掩真相？民主黨人籲公開殺倖存者影像

編譯林浩博／綜合報導

美國川普政府的打擊所謂「運毒船」行動，不只因拿不出證據而合法性受到質疑，如今更因涉及殺害倖存者，而染上觸犯戰爭罪的爭議。《紐約時報》7日報導，國會民主黨人因此呼籲，政府應公開當時擊殺倖存者的機密影像。

美國戰爭部長赫格塞斯與自家老闆川普不同調，以怕洩漏消息來源為由，表明不願公開擊殺倖存者的影像。（圖／翻攝自X平台 @ianmiles）

不想讓公眾看見真相

川普政府於9月2日首度空襲疑似運毒的船隻，第一次擊中船隻，就造成9名船員喪命，回過頭又再度炸船，餘下的2名倖存者跟著一命嗚呼。

美國國會於上週聽取了機密簡報，部分成員觀看了當時影像。影像並未公之於眾，但民主、共和兩黨議員對其內容，說法大相逕庭。眾院軍事委員會首席民主黨成員史密斯（Adam Smith）稱，關於倖存者想把翻覆的船回正、收拾掉落毒品，以繼續開船運送的共和黨人講法，「單純就是不正確」。

廣告 廣告

史密斯於7日接受ABC節目《本週》（This Week）的專訪說道：「很顯然，他們不想要公開這部影像，因為他們不想要人們看見，因為當中真的、真的很難正當化他們的行徑。」

眾院情報委員會的首席民主黨成員希姆斯（Jim Himes），同樣和史密斯看過影像，他於CBS節目《面對國家》（Face the Nation）的訪問中，描述了所見內容。他說第二次空襲之時，兩名倖存者「很勉強活了下來，遑論從事有敵意的行為」。

希姆斯說：「當你真正看了影像，你就很清楚他們沒有無線電（用來呼叫援軍）。他們就是勉強抓著（船骸）。」

首席民主黨議員們都相信美國情報的評估，認為這些在加勒比海與東太平洋遭擊沉的船隻，都在走私毒品。但希姆斯稱，他不認為川普政府知道9月2日所攻擊船隻的所有11名人員身分。

公布影像？川普、防長不同調

川普曾於3日公開稱，他對公開影像「沒有問題」，但戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則以不想「暴露消息來源與手段」為由，說他恐怕不會將影像公布。

赫格塞斯6日於雷根國防論壇上稱：「我們正在審視過程，我們會再看看。」

但史密斯對赫格塞斯的理由，並不買單。他說此影像與赫格塞斯與戰爭部在社群公布的「十幾個（擊船）影像，並無不同」。

共和黨人急護航

參院軍事委員會的共和黨主席柯頓（Tom Cotton），也看過機密影像。但他說，再第二次炸彈投下之際，兩名倖存者「坐或站在翻覆的船隻之上」。

柯頓補充說，「他們並非絕望地在水中載浮載沉」，因此「仍是合法目標」。

柯頓說他支持公布影像，但並未透露會否施壓戰爭部如此做，「關於公不公開影像，我會相信赫格塞斯部長和其團隊的決定。但話說回來，影像內容並無特別之處。」

柯頓另稱，行動指揮官布萊德利（Frank M. Bradley）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），都未在簡報中提及遭擊中的船隻是否載運毒品。

「若我們有機會擊沉運毒船，或說情報顯示很高可能船上人員與毒梟掛勾，因此都是合法打擊目標，我認為我們就該發起攻擊。」

川普政府截至目前已執行22次的所謂擊沉「運毒船」，釀成87人喪命，最近一次4日鎖定一縮東太平洋的船隻。美軍南方司令部稱，船隻與「被認定的恐怖組織」相關，並且運輸毒品，但如同以往，軍方並未提供支持此說法的證據。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

拋棄烏托邦理想主義！不再重視民主輸出 赫格塞斯：尊重中國軍事擴張

美國會查「戰爭罪」 紐時:抓錯重點 22次打船恐全犯殺人罪

川普為出兵委內瑞拉準備？加勒比海基地棄置已久 美軍突翻新改建

美軍3波空襲擊沉4艘疑似運毒船 釀14死

