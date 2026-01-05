川普政府重大政策改變 減少建議兒童接種疫苗數量

美國總統川普(Donald Trump)政府5日修改了美國的兒童疫苗接種計畫，推翻了多年來獲得科學支持的建議，透過常規接種疫苗來降低疾病發生率。

由疫苗懷議論者小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導的美國衛生部，宣布了這項重大政策改變，此舉將使得美國不再建議每一位兒童接種對抗輪狀病毒和流感等幾種疾病的疫苗。

美國疾病管制預防中心將建議，具高風險的個人，以及當父母和小孩的醫生認為有其必要時，才接種預防上述疾病，以及A型肝炎、B型肝炎和流行性腦膜炎疾病的疫苗，而不是將接種這些疫苗視為標準做法。

美國衛生部已在2025年將COVID-19(2019新型冠狀病毒疾病)的接種建議改為這種模式。

這項決定正值川普上個月指示衛生部官員，將美國的疫苗接種計畫與其他國家進行比較，特別是丹麥，川普政府先前已經丹麥視為潛在的參考模式。

小羅勃特甘迺迪在聲明中表示：「經過對證據的詳盡審查，我們將讓美國兒童疫苗接種計畫符合國際共識，同時加強透明性與知情同意。這個決定將保護兒童、尊重家庭、並重建對公共衛生的信心。」

但醫療與公衛專家批評這項政策改變。

美國小兒科學會(AAP)傳染病委員會(Committee on Infectious Diseases)主席歐萊瑞(Sean O'Leary)表示：「美國兒童疫苗接種計畫是我們用來保護兒童免於嚴重、有時致命的疾病，研究最為徹底的工具之一。」

歐萊瑞說：「這是至關重要的，任何有關美國兒童疫苗接種計畫的決定，應該以證據、透明性和既有科學程序為基礎，而不是基於忽略不同國家或醫療體系關鍵差異的比較。」

明尼蘇達州大學「疫苗完整計畫」(Vaccine Integrity Project)的專家近期指出，美國已經符合了國際共識。

計畫研究人員指出，丹麥更像是個同類國家中的特例，而不是標準。

該團體寫到：「丹麥的計畫反映了一個面積小、人口同質性高的國家做出的一系列選擇，其擁有集中式的醫療照護體系，保障全民享有醫療保健、低基準疾病盛行率，以及完善的社會基礎設施。」

「這些條件不適用於美國，差得遠了」