川普政府鎖定紐約 揚言升高移民執法雷厲風行

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮的邊境安全事務負責官員霍曼（Tom Homan）今天表示，他計劃加強聯邦在紐約市的移民執法行動。美國移民暨海關執法局（ICE）1個月前才剛大動作突襲掃蕩曼哈頓的街頭小販。

路透社報導，川普政府已在紐約執行移民相關勤務。

霍曼在福斯新聞（Fox News）的「美國新聞編輯室」（America's Newsroom）節目上說：「我計劃在不久的將來前往紐約。我們將在紐約展開行動。」

他還說：「我們將增加在紐約的執法警力。再強調一次，因為他們是庇護城市，每天都有公共安全威脅出現在街頭。」

霍曼並未說明這些加強執法的行動將於何時展開。負責監督移民相關勤務的美國國土安全部並未立即回覆置評請求。

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）的發言人佩克奇（Dora Pekec）透過電子郵件表示：「紐約300多萬移民是我們城市力量、活力與成功的核心。」

「市長當選人將堅定履行承諾，保護每一位紐約客的權利與尊嚴，並捍衛我們的庇護法律。」

紐約州長侯可（Kathy Hochul）的發言人戴米里亞（Jess D'Amelia）表示，州政府將繼續與地方及聯邦執法部門合作，執行法律並保護紐約州民。

她透過聲明表示：「正如州長侯可已明確表示，我們不想要，也不需要聯邦干預。」

「紐約時報」上週報導，川普政府正在研究是否要利用史塔登島（Staten Island）的一處海岸防衛隊設施來拘留移民。

共和黨籍總統川普已針對芝加哥、洛杉磯和華府等美國主要城市，發動大規模的移民掃蕩行動。（編譯：李佩珊）1141119