川普政府鐵腕升級 擬擴大旅行禁令至逾30國

▲在美國華盛頓特區傳出有兩名國民兵遭外籍人士槍擊後，川普政府近日以來緊縮入境政策。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓特區日前傳出有兩名國民兵遭到阿富汗男子槍擊，受此事件影響，美國川普政府近日以來緊縮入境政策。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，川普政府將把針對某些國家公民的旅行禁令擴大到超過30個國家。

根據CNBC報導，此次擴大禁令措施將建立在政府6月宣布的旅行禁令基礎上，該禁令禁止來自12個國家的公民前往美國，並限制來自其他7個國家的人民入境美國。諾姆本週稍早在社群媒體上暗示，將會有更多國家被納入。

諾姆4日接受福斯新聞（Fox News）主持人英格拉罕（Laura Ingraham）訪問時，未提供進一步細節，只表示美國總統川普（Donald Trump）正在考慮哪些國家會被納入其中。

在國民兵槍擊事件發生後，政府已對最初禁令中的19個國家加強限制，這些國家包括阿富汗、索馬利亞、伊朗、海地等。

英格拉罕詢問諾姆旅遊禁令是否會擴大到32國，以及會有哪些國家加入今年稍早宣布的19國名單。諾姆表示：：「我不會具體說明數字，但會超過30個。總統仍在持續評估各國狀況。」

她進一步指出：：「如果一個國家沒有穩定的政府、沒有能力自我運作，也無法告訴我們這些入境者是誰、或協助我們進行背景審查，那我們為什麼要讓該國人民來到美國？」

美國國土安全部並未回應媒體詢問有關於更新後的旅行禁令何時可能生效，以及將包含哪些國家的置評請求。

美國在6月頒布的旅行限制的19國名單，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門這些受到嚴厲限制的12國，以及受部分限制的蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉7國。

新增的禁令，是今年6月旅遊禁令後，又一波迅速推出的移民政策，起因於感恩節週期間兩名國民兵在華盛頓遭槍擊事件。

在美軍撤離後，從阿富汗移民到美國的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）遭控一級謀殺罪，原因是其中一名受害者、西維州國民警衛隊下士貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）於11月26日遭到槍擊後不治身亡；另一名受害者沃爾夫（Andrew Wolfe）士官長則傷勢危急。拉坎瓦爾否認所有指控。

川普政府一直主張需要進行更嚴格的審查，以確保進入或已在美國境內的人員不會構成威脅。批評人士則表示，政府正在給那些已經歷過嚴格審查才來到美國的人們造成精神創傷，並稱這些新措施無異於集體懲罰。

在短短一週多的時間內，政府已停止庇護審理、暫停處理來自旅遊禁令19國的在美移民申請，並中止發放協助美軍作戰的阿富汗人簽證。

週四，美國公民及移民服務局（USCIS）宣布，將縮短部分申請者（如難民及庇護申請者）工作許可證的有效期限，使他們必須更頻繁地重新申請並接受審查。

