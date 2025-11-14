川普政府首度宣布對臺軍售案 府：延續對臺軍售常態化政策

郭雅慧(資料照片，總統府提供)

美國政府就空軍「非標準航材零附件」、總額3.3億美元（約新臺幣102億元）的對臺軍售案，進行「知會國會」程序。總統府今天表示，這是本屆川普政府首度宣布對臺軍售。府方誠摯感謝美國延續對臺軍售常態化政策，進一步強化臺美安全合作關係，並支持臺灣提升自我防衛能力與韌性。

總統府發言人郭雅慧表示，誠摯感謝美國政府依據《台灣關係法》與「六項保證」的堅定承諾，延續對臺軍售常態化政策，進一步強化臺美安全合作關係，並支持臺灣提升自我防衛能力與韌性。

她說，本次軍售是本屆川普政府首度宣布對臺軍售。臺美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP 3％以上，並可望在2030年前達到GDP 5％。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

郭雅慧強調，民主臺灣作為印太地區和平穩定的樞紐、國際社會負責任的一員，將堅定與理念相近民主友盟國家站在一起，共同嚇阻威權主義的擴張，捍衛民主自由價值，致力於維持現狀，確保區域的和平穩定與繁榮發展。

