川普政策利空！福特退出電動車布局 認列195億美元資產減損
美國福特汽車（Ford Motor）於美東時間15日表示，將認列高達195億美元的資產減損，並終止多款電動車型。此舉為汽車產業因應川普政府政策與電動車需求走弱，而大幅撤出電池電動車布局的最新案例。
這家總部位於密西根州迪爾伯恩（Dearborn）的公司表示，將以1款全新的「增程型電動車」（Extended Range Electric Vehicle，EREV）取代純電版的「F-150 Lightning」，該新車型將使用汽油引擎為電池充電。福特同時取消代號為「T3」的下一代電動皮卡計畫，以及原本規劃推出的電動商用廂型車。
福特執行長法利（Jim Farley）在接受《路透社》專訪時表示「過去幾個月市場真的出現變化，這正是我們做出這個決定的主要原因。」
福特指出，公司將大幅轉向汽油與油電混合動力車型，並最終僱用數千名員工，儘管短期內位於肯塔基州（Kentucky）、由合資企業經營的電池廠仍將出現部分裁員。公司預期，到2030年，其全球銷售組合中，油電混合車、增程型電動車與純電動車合計將占5成，高於目前的17％。
福特表示，這筆資產減損主要將在第4季入帳，並延續至明年及2027年。其中約85億美元與取消原定電動車型計畫有關，約60億美元來自與南韓電池大廠「SK On」合資電池事業分手，另有50億美元屬於福特所稱的「計畫相關支出」。
此外，福特也上調2025年調整後息稅前盈餘（EBIT）預測至約70億美元，高於先前60億至65億美元的區間。福特股價在盤後交易中上漲約1％。
福特的策略轉向，反映出整個汽車產業對電池電動車需求降溫的回應。過去10年，車廠曾向電動車投資數千億美元，但今年電動車前景明顯黯淡，主因在於美國總統川普（Donald Trump）的政策，撤回了聯邦層級對電動車的支持，並放寬排氣管排放規範，以鼓勵車廠銷售更多油車。
美國電動車銷量在11月下滑約40％，原因之一是已實施逾15年的7,500美元消費者稅額抵減在9月30日到期失效。川普政府也在7月通過的大型稅收與支出法案中，納入暫停對違反燃油經濟標準車廠開罰的條款。
報導補充，F-150 Lightning自2022年開始量產時備受矚目，甚至連喜劇演員吉米法倫（Jimmy Fallon）都為這款皮卡車寫歌宣傳。福特一度將產量提高，以因應多達20萬張的訂單，但實際銷售表現未能跟上。截至今年11月，福特共售出2.55萬輛Lightning，較去年同期下滑10％。
原本被視為F-150 Lightning接班車款的T3電動皮卡，原計畫在田納西州（Tennessee）1座全新園區從零打造，並成為福特第2代電動車產品線的核心。然而，福特現已決定，自2029年起在該田納西工廠改為生產新款汽油皮卡。
隨著15日的宣布，福特等同全面終止其第2代電動車產品線。對於未來的電動車布局，福特將重心轉向價格更親民的車型，這些車款由加州（California）的1支「臭鼬工廠」（Skunk Works）團隊負責開發。福特計畫，該團隊推出的首款車型售價約3萬美元，並於2027年開始銷售，這款中型電動皮卡將在路易維爾（Louisville）工廠生產。
「與其再投入數十億美元在目前看不到獲利途徑的大型電動車上，我們選擇把資金配置到報酬率更高的領域，」負責福特汽油與電動車業務的主管弗里克（Andrew Frick）表示。福特今年稍早曾指出，預期其電動車業務今年將虧損約50億美元，與2024年的虧損水平相近。
美國電動車銷量近期下滑，使得急於將電動車推向市場的車廠，必須在不斷縮小的消費者群中彼此競爭。分析師指出，這樣的環境反而可能讓純電動車廠，如特斯拉（Tesla）與里維安（Rivian），有機會搶占市占率，但整體市場規模將比預期更小。
通用汽車（General Motors）10月已因調整電動車工廠規劃而認列16億美元費用，並警告未來可能還會進一步提列減損。斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也已回撤部分電動車計畫，取消原定推出的「Ram」電動皮卡，轉而布局油電混合車型。
部分傳統車廠轉向油電混合技術，也被視為追隨豐田汽車（Toyota Motor）的腳步。豐田長期在油電混合車市場居於領先地位，即使在產業電動車熱潮高漲時，仍持續強調該技術的重要性。
去年，福特曾取消1款3排座電動「SUV」，當時估計將因此承擔高達19億美元的成本。福特15日表示，現預期其電動車業務將於2029年實現獲利。
福特在美國南方的電動車生產設施與3座電池工廠，上週因南韓合資夥伴SK On宣布終止合作而受到衝擊。福特15日證實，分拆完成後，福特旗下子公司將獨立持有並營運肯塔基州的電池工廠，而SK On則將持有並營運田納西州的電池廠。
福特表示，將利用肯塔基州與密西根州（Michigan）的電池工廠生產能源儲存系統電池，並計畫在18個月內啟動初始產能。位於密西根州馬歇爾（Marshall）的工廠，也將為福特3萬美元中型電動皮卡生產電池。
