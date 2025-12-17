川普政策急轉彎！擁抱油車、冷落電動車 美恐拱手讓出新能源車市場給中

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普再度對電動車（EV）踩煞車！近期他宣布撤回多項車輛燃油效率與電動車相關政策時，直言這些措施是「綠色新騙局」（green new scam），並強調美國不該被迫走向電動化。外界普遍認為，這波政策急轉彎，不只衝擊美國氣候政策，也可能讓中國在全球電動車市場進一步拉開領先差距。

川普陸續撤銷多項前總統拜登時期，所推動的電動車與減碳政策。（示意圖／翻攝自Pixabay）

推翻拜登政策

川普自今年上任以來，已陸續撤銷多項前總統拜登政府推動的電動車與減碳政策，包括取消要求「2030年前美國新車銷售50%為電動車」的行政命令、凍結數十億美元的充電樁建設資金、廢除購買電動車可享的7500美元（約新台幣24萬元）稅額抵減，以及同步削減綠能預算，轉而擴大支持石油與天然氣產業。

廣告 廣告

川普並在白宮橢圓形辦公室向多名汽車業高層直言，現行的「荒謬排氣管排放標準」正在「扼殺汽車產業」，也讓汽車價格變得更昂貴。

然而，加州州長紐松（Gavin Newsom）批評，川普此舉等於是「把石油金主想要的一切都給了他們，削弱消費者保護，讓污染者賺更多錢」。

中國持續衝刺 電動車市占差距續擴大

英國氣候智庫「碳追蹤」（Carbon Tracker）能源需求主管史考特（Ben Scott）直言，川普的決定「對美國石油業來說是一大勝利，但對中國而言，是更大的勝利」，因為這將讓美國在電動車轉型上進一步落後。

數據顯示，2024年全球售出的新車中，約有20%為電動車，年增幅高達25%。全球共售出1700萬輛電動車，其中約1100萬輛在中國，美國僅約160萬輛。中國國內新車銷售中，將近一半是電動車，美國則僅約一成。

在政府大力補貼與產業扶持下，中國不僅掌握供應鏈，也成功壓低成本，使電動車在當地價格已低於多數燃油車。史考特指出，川普的政策恐怕會讓美國車廠被綁在「過時的內燃機技術上，而非全力投入未來」。

川普稱氣候變遷是一場綠色騙局。（圖／翻攝自白宮）

美國車廠轉向

在政策不確定性下，美國車廠也開始調整策略。汽車大廠福特（Ford）近日宣布，將縮減大型車款電動化計畫，轉而聚焦燃油與油電混合卡車，部分原因正是法規環境改變。

儘管中國目前面臨電動車產能過剩，加上美國與歐盟關稅限制出口，史考特仍認為，這些價格較低的中國電動車，最終將流向全球南方等價格敏感市場。他直言：「電動車轉型在全球各地都是不可避免的。」

減碳進程恐放緩

運輸活動占美國整體溫室氣體排放約29%，是單一最大排放來源。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，原本的燃油效率標準可避免超過7.1億公噸的碳排放進入大氣。

電動車的排放量僅約燃油車的三分之一，原本可加速美國道路去碳化進程，且2025年前九個月電動車銷售仍持續創新高。但專家警告，這股動能恐將因政策反覆而停滯。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

直搗喜馬拉雅深處！中國造全球最大水力發電大壩 下游印度憂遭水炸彈轟

為抗中俄威脅！台歐互動增5倍 秘密外交轉公開、常態化

戴AR眼鏡才看得到的新郎！32歲櫻花妹披婚紗嫁AI伴侶「克勞斯」

川普擴大「第三世界」入境禁令！參議員批：種族歧視無極限

