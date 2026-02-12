川普政策恐惡化財政壓力！ 美國會預算辦公室預測：今年度赤字增至1.85兆美元

美國國會預算辦公室（CBO）週三預測，美國在 2026 會計年度的預算赤字將小幅擴大至 1.853 兆美元，顯示在經濟成長偏低的情況下，整體而言，美國總統川普的經濟政策正使國家的財政狀況惡化。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

[Newtalk新聞] 美國國會預算辦公室（CBO）周三預測，美國在 2026 會計年度的預算赤字將小幅擴大至 1.853 兆美元，顯示在經濟成長偏低之下，整體而言，美國總統川普的經濟政策正導致國家財政狀況惡化。CBO 表示，2026 會計年度（川普上任後的第一個完整會計年度）的赤字約占國內生產毛額（GDP）的 5.8%，大致與 2025 會計年度相同；去年度赤字為 1.775 兆美元。

《路透社》報導指出，美國未來十年的赤字占 GDP 比率平均將達 6.1%，並在 2036 會計年度升至 6.7%，遠高於財長貝森特（Scott Bessent）所希望之「降到約 3%」的目標。CBO 主任史瓦格爾（Phillip Swagel）在聲明中指出，「在未來 10 年的預算展望期間，失業率預計將維持在 5% 以下，如此持續的大規模赤字，在歷史上相當罕見。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，國會預算辦公室經常低估經濟成長，並指出 2025 年的 GDP 成長率已超過 CBO 的預測。並表示，「在川普總統的經濟政策下，赤字將會縮小、成長將會提高，美國的赤字占 GDP 比率將會下降，而不是上升。」

《路透社》報導，主要分歧在於，CBO 所採用的經濟成長預測，明顯低於川普政府的預估數字。CBO 預估，今年實質 GDP 年增率（以第四季對第四季計算）為 2.2%，其後逐步放緩，未來十年平均約 1.8%；川普政府近期則預測，今年 GDP 成長可達 3%～4% 的強勁水準，並預期在工廠投資及 AI 資料中心投資增加的帶動下，今年第一季成長率可能超過 6%。

CBO 的預測假設：截至去年 12 月初的稅收與支出法律，及關稅政策，在未來十年間維持不變。美國政府會計年度自每年 10 月 1 日開始。CBO 指出，雖延長投資稅收優惠與提高個人退稅金額，將有向提振今年經濟，但該效果會被更大的財政赤字，及移民減少導致勞動力成長放緩所抵銷。

《路透社》指出，這個無黨派的預算監督機構僅預估人 AI 生產力提升對名目 GDP 的影響有限，每年約增加 10 個基點（0.1 個百分點）。這削弱川普政府要求降息的重要依據，而該主張也被聯準會主席提名人華許（Kevin Warsh）所採納。

CBO 預測，十年期美國公債殖利率將大致維持在目前水準或略高，2027 年約 4.3%，這對川普希望大幅降低消費者借貸成本的期待將是一大打擊。CBO 預測，即使華許將接任聯準會主席，今年可能只會降息一次、25 個基點。與 CBO 在 2025 年元月的預測相比，目前對 2026 會計年度赤字的估計多了約 1,000 億美元，增幅 8%；2026～2035 年間的累積赤字增加 1.4 兆美元，增幅 6%。

CBO 表示，川普提出的「One Big Beautiful Bill（大而美法案）」，延長了 2017 年的減稅措施，並削減包括醫療補助（Medicaid）在內的社會福利支出，將在今年提振消費與民間投資。該法案在未來 10 年的預算期間內，將使美國赤字增 4.7 兆美元；而移民減少則將再增 5,000 億美元赤字。同時指出，川普關稅政策帶來的額外稅收，將使赤字減少約 3 兆美元，其中已納入經濟影響與較低利息支出的因素。

