川普政策漏洞百出！半數進口「竟躲過關稅」 台灣42%輸美商品也被豁免

川普的關稅政策出現巨大漏洞。8個月過去，外國輸美商品中已有將近一半成功避開了關稅。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）曾在今年4月承諾，對幾乎所有國家祭出的緊急對等關稅措施，將能恢復「公平貿易」，並為美國經濟注入新動能。然而8個月過去，外國輸美商品中已有將近一半成功避開了這些關稅，包括台灣42%的輸美商品。

據《政客》（POLITICO）報導，「致所有即將打電話來要求關稅豁免的外國總統、總理、國王、王后、大使以及所有其他人，」川普在4月於白宮玫瑰園（Rose Garden）發表演說，宣布依據美國與各國的貿易逆差，課徵全球性關稅。他表示「我只說一句：終止你們自己的關稅，取消你們的貿易壁壘，不要操縱你們的貨幣。」

但自從總統在玫瑰園發表這場宣布百年來最高關稅的演說後，政策已出現巨大漏洞。針對特定產品的豁免、與主要盟友達成的貿易協議，以及相互矛盾的進口稅制，使得超過一半的外國輸美商品逃過這波全面性的緊急關稅。

據《政客》依據去年進口數據所做的分析，每年約有1.6兆美元的輸美商品適用這些關稅，但至少有1.7兆美元的商品被排除在外，原因包括免稅，或是已適用其他類型的關稅。這些涵蓋數千項商品的豁免措施，可能削弱川普保護美國製造業、縮小貿易逆差並為其國內政策籌措新財源的努力。

今年9月，白宮豁免了數百項商品，包括關鍵礦物與工業材料，涉及的年度進口總額接近2,800億美元。接著在11月，政府又豁免了價值2,520億美元、以牛肉、咖啡與香蕉等農產品為主的進口商品，其中部分商品在美國並未大量生產。這項決定正值生活成本問題成為民主黨選舉勝利的重要論述焦點之後，且是在此前已宣布的數百項豁免措施之外。

曾在民主黨與共和黨政府任職，包括川普1.0任內擔任美國貿易代表助理（Assistant U.S. Trade Representative）、現任華府智庫「進步政策研究所」（Progressive Policy Institute）研究員格雷瑟（Ed Gresser）表示：「政府今年大部分時間都在宣稱，關稅是1種把稅負轉嫁給外國人的方式。但當你接著又說，『我們要取消咖啡和牛肉的關稅，這樣可以壓低價格』時，這種說法就很難繼續站得住腳了……這在原則上是1個重大的退卻。」

川普政府主張，提高關稅將有助於重新平衡美國與多個主要貿易夥伴之間的貿易逆差，而川普將這些逆差歸咎為美國製造業「被掏空」，並稱其構成1場「國家緊急狀態」。目前在聯邦最高法院（Supreme Court）內，政府正為總統依據1977年《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）實施關稅的合法性進行辯護，而川普也曾表示，若法院裁定終止這些緊急關稅，將對國家構成「威脅」。

川普在15日接受《政客》專訪時表示，他對進一步增加關稅豁免持開放態度，並淡化現有豁免的影響，稱其為「非常小」且「不是什麼大事」，並表示計畫在其他領域提高關稅以作為配套。

針對《政客》的分析，白宮發言人德賽（Kush Desai）回應指出：「川普政府正在推動1項細緻且靈活的關稅議程，以因應我們歷史性的貿易逆差並維護國家安全。這項議程已帶來數兆美元的投資，用於在美國製造與聘僱，同時也與多個美國最重要的貿易夥伴達成了10多項貿易協議。」

《政客》分析，截至目前，豁免大多數「對等關稅」（亦即對多數國家課徵的最低10%關稅）的依據，並非源於新的貿易協議，而是基於其他理由。白宮也反駁外界認為11月削減關稅是為了壓低食品價格的說法，強調相關豁免早在9月的行政命令中便已列明。在宣布多項貿易協議後，美國又進一步提供全面性豁免，且不論各國與川普政府的貿易談判進度為何。

在農產品關稅獲得豁免後，川普於15日宣布1項120億美元的農民紓困計畫，以協助因關稅與生產成本上升而受衝擊的農民。這筆資金將來自農業部（Department of Agriculture）的1項基金，但總統表示，這些支出是由關稅收入所支付。

除了對等關稅的豁免外，還有超過3,000億美元的進口商品，因政府近月與多國談成的貿易協議而獲得豁免，其中包括歐盟、英國、日本，以及近期的馬來西亞、柬埔寨與巴西。其中，與巴西的協議取消了一系列原本累計高達50%的關稅，使該國約2/3的輸美商品免於緊急關稅。

另一方面，加拿大與墨西哥的輸美商品，川普則以芬太尼（fentanyl）走私與無證移民為由，依另1項緊急事由加徵關稅。但由於川普1.0任內談成的《美墨加協定》（U.S.-Mexico-Canada Agreement，USMCA），其中約有一半來自墨西哥、以及近4成來自加拿大的進口商品將不受關稅影響。去年，進口商對價值4,050億美元的商品申請了USMCA豁免，而隨著2國多年來首次面臨高關稅，這一數字預計還會上升。

根據《政客》提供的數據顯示，美國主要貿易夥伴中，需繳納緊急關稅的輸美商品佔比：日本為26%、南韓28%，英國32%、巴西33%、歐盟36%、墨西哥47%、中國大陸52%、印度54%、越南57%、加拿大62%。至於台灣輸美商品中，僅有23%需繳納緊急關稅，比上述10國的佔比都還低；42%因雙邊協議獲得豁免，35%則適用於《貿易擴張法》第232條規定，但目前尚未針對台灣半導體開徵。

川普政府也將多項產品，包括汽車、鋼鐵與鋁，排除在緊急對等關稅之外，因為這些商品已依據1962年《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）課徵關稅。這類關稅涵蓋的進口總額每年可能高達9,000億美元，其中部分商品亦可能符合USMCA的豁免資格。白宮目前正考慮進一步援引該法律，對藥品、半導體及其他多個產業加徵關稅。

目前，在最高法院裁定川普是否逾越其關稅權限之前，這些緊急關稅仍然有效。今年5月，美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）裁定川普動用緊急權力不合法，該裁決於8月獲美國上訴法院（U.S. Court of Appeals）維持。11月5日的口頭辯論中，數名最高法院大法官對該緊急法規是否授權總統課徵關稅表示懷疑，因為這項權力在憲法中原本屬於國會。

隨著關稅稅率及其後續豁免迅速增加與修正，企業正苦於追趕政策變化。聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations）經濟學家阿滕多夫（Sabine Altendorf）指出，政策的不確定性正對企業營運造成衝擊。她表示：「當不確定性高、變動又非常快速時，營運就會變得極為困難。尤其是農產品，涉及生長與播種周期，市場參與者能否提前規劃至關重要。」

