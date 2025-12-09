川普政策轉彎 為輝達高端晶片銷往中國開綠燈

（德國之聲中文網）川普週一（12月8日）在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，他已與中國國家主席習近平達成協議，將允許輝達（Nvidia，又譯英偉達）向中國及其他國家獲得許可的客戶出售先進的人工智慧晶片H200，並對此收取25％的費用。

川普稱：「習主席的回應非常積極！美國將獲得25%的支付金額。」高於他在今年8月提出的15%，白宮官員也證實該比例。

一位白宮官員向路透社表示，這筆25%的費用將以進口稅形式徵收，從晶片製造地台灣進口至美國，且晶片會在出口至中國之前，由美國官員進行安全審查。

川普在貼文中寫道：「我們將保護國家安全、創造美國就業，並保持美國在AI領域的領先地位」，但他也指出，輝達最先進的 Blackwell 晶片則不在此次協議範圍內。川普說，美國商務部正在敲定相關細節，且相關作法同樣適用於超微（AMD）、英特爾（Intel）以及其他美國公司。

對此，輝達透過聲明回應：「向經過商務部審核的獲批准商業客戶提供H200晶片，實現了平衡，對美國非常有利。」英特爾則拒絕回應；負責出口管制的美國商務部以及超微（AMD）也尚未回應相關報導。

這項宣布標誌著美國在先進AI晶片出口政策上的重大轉變。此前，拜登政府擔心中國將美國先進晶片用於軍事用途，可能間接幫助北京大幅提升其軍事能力，因此對半導體實施了嚴格的出口限制，並要求相關企業特別為中國市場製造「降規版」且符合出口管制的晶片。

川普週一批評拜登政府的做法，稱該措施「迫使我們的企業花費數十億美元製造沒人想要的『降規版』產品。」

路透社引述一名知情人士說法稱，美國政府官員認為此舉是在兩種極端之間取得折衷：一是允許輝達最新的Blackwell晶片出口至中國，另一個是完全不向中國出口任何美國晶片；前者被川普拒絕，後者則被美方官員認為可能有助於華為在中國銷售AI晶片。

美國國會的民主黨人週一已迅速表態反對該作法，曾在歐巴馬政府擔任商務部高級官員的赫希霍恩（Eric Hirschhorn）表示：「以國家安全換取貿易優勢是一個可怕的錯誤......這違背了民主黨和共和黨政府一貫的政策，即不協助中國軍事現代化。」

多位美國民主黨參議員在聲明中將川普這項決定形容為「巨大的經濟和國家安全失敗」，認為這將有利於中國的產業和軍事發展。

共和黨籍眾議員、眾議院中共問題特設委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）也向路透社表示，中國將利用這些晶片來增強其軍事能力，「輝達不應抱有幻想。中國會竊取他們的技術，自行大量生產，並試圖終結輝達作為其競爭對手的地位。」

中國接受川普拋球？

儘管川普藉此對中國拋出橄欖枝，但北京近幾年積極發展半導體技術，欲降低對西方晶片的依賴。

路透社引述兩位消息人士報導指出，近幾個月來，北京已警告中國科技公司不要購買輝達為中國市場降規的晶片，包括H20、RTX 6000D和L20。

中國網信辦在今年七月也曾指控輝達的H20晶片可能存在後門安全風險，但該說法被輝達否認。

美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）表示，即便中國企業想要H200晶片，但還是會受中國政府的影響，「華盛頓可能批准晶片（出口），但仍需北京允許它們進入。」

作者: 周子馨 (路透社，法新社)