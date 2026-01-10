川普政策「髮夾彎」！美商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃

繼美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布將部分新型外國製無人機及關鍵零件，豁免於去年12月通過的全面進口禁令之外後，美國商務部當地時間9日宣布，已撤銷一項為解決「國家安全」問題而限制大陸製造無人機進口的計畫，外界解讀是川普為促成4月「習川會」釋出善意。

美商務部撤銷大陸無人機進口限制計劃。（資料照／美聯社）

綜合外媒報導，FCC以「對國家安全構成不可接受的風險」為由，在2025 年12月將所有外國製造的新型無人機及零部件列入「受管制清單」包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel），相關舉動引發大陸反對和美國消費者不滿。

廣告 廣告

據悉，大疆總部位於大陸深圳，為全球最大的無人機製造商，對於美方相關舉措，大疆方面當時告訴美官員，對大陸製造無人機實施全面限制「沒有必要、不合理，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害」，並指出美國超過80%的州及地方執法與緊急應變機構中，運營無人機計畫的機構中，超過80%使用DJI技術。

外界解讀是川普為促成4月「習川會」釋出善意。（資料照／路透）

美國政府網站當地時間9日發布消息，稱美商務部於去年10月8日將擬限制進口大陸製造無人機的提案提交白宮審查後，於8日撤銷了該提案。據《南華早報》報導，非營利及非政府的「國際危機組織」（International Crisis Group）高級研究顧問韋恩（Ali Wyne）表示，「這一決定凸顯了川普總統希望維持他與習近平，在去年10月達成的貿易框架，並確保2位領導人能在他4月出訪北京期間，舉行一場友好會晤」。

韋恩指出，「它同時也表明，川普對習近平的個人好感，以及他對美中戰略競爭『狹隘且以貿易為核心』的看法，使得他成為華盛頓核心圈內的1個標新立異者。」

延伸閱讀

趁示威浪潮巴勒維王室欲重返伊朗？川普未表態支持

張瀞文/台灣對美出超一年暴增1.32倍 真正的壓力才正要開始

川普為何如此想要它？格陵蘭重要性一次看