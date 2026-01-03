川普效仿雷根、老布希 出手抓馬杜洛讓古巴嚇到、巴拿馬觀望、中國震驚與強烈譴責

川普下令逮捕委國總統馬杜洛，正好呼應美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根和其繼任者老布希任內，恰好兩個人都是共和黨籍的美國總統。（圖片來源／ 中南美洲電視台）

美國繼1983年推翻格瑞那達政變軍閥、1989年直接逮捕巴拿馬軍事強人諾瑞嘉三十幾年後，總統川普再度下令出手逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，按照過去巴拿馬、格瑞那達後來的軌跡，至少10年之內都被美國影響深遠。

1980年代美國連抓兩個中南美洲軍事強人

美國總統川普已經在記者會上公開表示是他下令派軍進入委內瑞拉直接逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，兩人不但已經被紐約南區聯邦地區法院以毒品恐怖主義陰謀等罪起訴。

美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根（Ronald Wilson Reagan）和其繼任者老布希（George H. W. Bush）任內，恰好兩個人都是共和黨籍的美國總統，而川普喊出的「讓美國再次偉大」，即向雷根致敬，沒想到，他連外交行動都效仿雷根。

川普的舉動，惹怒了反美聯盟，除了伊朗、俄羅斯的譴責以外，中南美洲幾個最近和美國緊張的國家，反應更令外界注意。

川普曾揚言動用武力奪回巴拿馬運河

香港文匯報報導，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）3日譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。

狄亞士-卡奈當天在社交媒體上說「我們（拉丁美洲）這一和平區正遭受殘酷的攻擊。這是針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義行徑。」

但看在巴拿馬執政者眼裡，心中可能五味雜陳，因為美國川普政府正在和巴拿馬政府談判關於巴拿馬運河的主權問題，巴拿馬已經做出讓步，美國的船隻通過都免費，但川普在 2025 年多次公開表示，美國當年交還運河是一個「錯誤」或「被敲詐」，並威脅如果不重新談判，不排除動用武力「收回」運河控制權，現在美國逮捕了馬杜洛，讓官方更相信川普的「不排除動用武力」是來真的。

中國在中南美的關係將開始動搖

中國的反應巨大，因為中國這10年來默默的經營中南美洲外交關係，還在中美洲、南美洲設置敏感天線，所以這次特使團才剛和馬杜洛達成共識，雙方有進一步合作，馬上被美國政府以行動「作廢」了這些合約。

中國外交部發言人表示，「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對」。

中方在中南美洲還有幾個重大「插旗」據點，秘魯的錢凱港（Chancay Port）， 這是 2024 年底剛啟用的超大型深水港，由中遠海運 COSCO、招商局港口（佔 60％）並獲得獨家經營權。還有阿根廷的內烏肯深空站（Espacio Lejano Station）名義上是民用深空探測（登月、火星任務），但該基地由中國衛星發射測控系統部（隸屬解放軍戰略支援部隊）運作，最近阿根廷已經變天成為親美政權，相信會重新處置這個接收站。

