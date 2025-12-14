川普斡旋沒用！泰柬衝突續擴大 泰國宣布達叻宵禁

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普日前聲稱泰、柬雙方達成停火，但實際情況持續打臉。隨著兩國邊境的戰火往海岸擴散，泰國14日宣布南部的達叻府將實施宵禁。

美國總統川普12日聲稱經他調解，泰、柬兩國同意停火，但實情顯然並非這麼一回事。圖為泰國網友的謎因合成貼文，顯示泰國士兵一腳踢倒川普，嘲諷意味滿點。（圖／翻攝自X平台 @Lily95373460702）

泰國控柬埔寨表裡不一

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在宣布宵禁的記者會上指出，儘管柬埔寨一方13日又說願意停火，但「衝突從未間斷」。蘇拉桑稱泰國對於外交解決，抱持開放的態度，可是雙方談判的前提，是「柬埔寨須停止敵對行動」。

泰國還大秀戰果，軍方13日稱，炸毀了一條柬軍用以輸送重型武器至海岸地帶的橋樑，對柬埔寨部署在靠海省份「戈公」（Koh Kong）的火砲，實施了打擊。

柬埔寨則反控泰方攻擊民生基礎設施。

達叻省全境宵禁

達叻府與柬埔寨的戈公省相鄰，總共就7個行政區，除了度假島嶼「象島」（Koh Chang）與「狗骨島」（ Koh Kood）以外，其餘5個行政區全納入這次宵禁的範圍。此前泰國軍已先在東側的沙繳府實施了宵禁。

據路透報導，自從5月雙方的小規模戰鬥造成1名柬軍死亡，泰、柬兩國時不時就發生武裝衝突，7月的5天戰爭即釀成至少48人喪命、30萬人撤離，經川普以關稅威脅才達成停火。這次雙方 817公里長的邊界再起戰火，規模是自那次以來最大。

打臉川普停火說

川普12日稱，他和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul ）、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通過了電話，聲稱兩人都同意「停止所有射擊」。

但川普的說法慘遭阿努廷打臉。阿努廷於13日誓言，戰鬥會持續下去，「直到國土與人民不再受到傷害」。白宮發言人對此回應稱，川普期待各方遵守停火的承諾，並放話「為了阻止殺戮，他必要時會追究任何一方的責任」。

