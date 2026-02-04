川普斥資120億推動「金庫計畫」打造關鍵礦產戰略儲備 華爾街日報諷：越看越有「中國味」

美國總統川普 2 日宣布將啟動「金庫計畫」，準備斥資 120 億美元打造不受中國影響的關鍵礦產戰略儲備。然而，相關計畫卻遭到美媒批評，認為政府動用資金干涉市場的行為「充滿濃濃的中國味」。 圖：路透社／達志影像(資料照)

[Newtalk新聞] 為了突破中國對關鍵礦產的壟斷，美國川普政府日前宣布推出「金庫計畫」( Project Vault )，希望斥資 120 億美元(折合新台幣約 3790.66 億元)打造不受中國影響的關鍵礦物戰略儲備，保障自身的汽車、航太等產業供應鏈的安全。然而，有美國媒體發布報導針對相關政策進行批評，認為政府出資協助企業干預市場的行為「越看越有『中國味』」。

美國《華爾街日報》報導稱，為了反制中國對關鍵礦產的壟斷，美國川普於當地時間 2 日宣布推出「金庫計畫」，希望強化美國的戰略儲備，降低對中國稀土或關鍵礦物供應鏈的依賴。川普表示，他不希望未來與中國爆發衝突時，再次發生中國管制稀土出口，衝擊全球供應鏈的事件，「我們絕不想重蹈一年前的覆轍」。

為了建立美國與盟友的戰略儲備，川普計劃動用 120 億美元的資金。其中， 20 億美元(折合新台幣約 631.78 億元)將由私人投資者出資，剩餘的 100 億美元(折合新台幣約 3158.88 億元)則計畫由美國進出口銀行( EXIM Bank )提供。該報導表示，川普希望透過「金庫計畫」建立與美國現有戰略石油儲備類似的關鍵礦產儲備，預估重點將聚焦於稀土礦物、鎵與鈷等各種可能影響先進產業的材料。

隨後，當地時間 4 日，美國副總統范斯( J.D. Vance )與國務卿盧比歐主持了數十個歐洲、亞州、非洲國家官員參加的會議，並針對美國可能簽署的供應鏈物流協議進行說明。另外，盧比歐也於當地時間 3 日，先後會見南韓與印度的外交部長，針對關鍵礦產的開採與加工問題進行了深刻的討論。然而，截至目前為止，華盛頓方面仍尚未公布「金庫計畫」的具體細節。

針對美國政府動用國家資金干涉稀土市場的行為，該報導也發出批評，認為相關計畫充滿濃濃的「中國味」。該報導指出，由政府提供大量資金、支持本國礦業企業採購的運作模式，與中國長期以來動用政府力量干預稀土市場的做法高度相似，「當今的美國政府似乎也打算玩起中國那『老一套』做法了」。

